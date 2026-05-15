Tres personas aprehendidas tras operativo policial

En la noche de este viernes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, tras ser alertado telefónicamente sobre la presunta sustracción de elementos desde una herrería ubicada en inmediaciones de calles Mitre y Hernández, donde habrían intervenido dos hombres y una mujer, dispone de inmediato un operativo de búsqueda y recorridas preventivas en distintos sectores de la jurisdicción.

Lográndose ubicar rápidamente a los presuntos involucrados en proximidades de Bv. González y Ferrari, tratándose de dos individuos de 28 y 34 años y una ciudadana de 26, quienes trasladaban cuatro varillas y un perfil de hierro.

Una vez localizados, se mantiene entrevista con el damnificado, un ciudadano de 65 años de edad, quien reconoce los elementos recuperados como de su propiedad y aporta registros fílmicos relacionados al hecho.

Finalmente, informada la Unidad Fiscal de turno sobre lo acontecido, se dispone la Aprehensión de las tres personas y sus alojamientos en Sede Policial, quedando a disposición de la Magistratura interviniente. Asimismo, se ordena la restitución de los elementos sustraídos a su propietario.

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