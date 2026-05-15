Diputados recibieron al Defensor de los Derechos de la Niñez y las Adolescencias, Marcelo Greco, para analizar políticas públicas integrales de protección

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, encabezó un encuentro con legisladores y el director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marcelo Greco, para evaluar estrategias comunes vinculadas a entornos digitales y el uso seguro de redes sociales.

Con el objetivo de articular líneas de acción tendientes a garantizar la protección integral y la prevención de violencias en las infancias y en las adolescencias, se realizó un encuentro este jueves 14, en el que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, junto a las diputadas Mariana Bentos, Carolina Streitenberger y Noelia Taborda; y el director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marcelo Greco. Participó de la audiencia la presidenta del Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia (COPNAF), Clarisa Sack; la responsable del área de Organizaciones Sociales de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Niñez y Adolescencias, Beatriz Echavarría y la representante del Área Federal de la Defensoría, Marisa Paira.

En ese contexto, la diputada Carolina Streitenberger destacó la posibilidad de propiciar una agenda común “en cuanto a las propuestas legislativas, tanto en el Senado como en Diputados. La intención es poder avanzar en un trabajo articulado amplio, no solo a nivel nacional sino a nivel provincial, para unificar un mensaje y políticas públicas”.

El director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marcelo Greco, explicó que en la audiencia se abordó “el posicionamiento de la Defensoría en relación a los entornos digitales, en especial la recomendación número 12, dónde desarrollamos cómo deben ser protegidos los derechos, datos personales, la identidad, el acceso a las redes sociales y la protección de otros derechos humanos de las infancias y las adolescencias”.





A su turno, la diputada Noelia Taborda, valoró la gestión conjunta entre la Nación y la Provincia para avanzar en propuestas legislativas. En ese contexto, aseguró: “Fue muy positiva la reunión, para conocernos, articular y llevar a cada uno de nuestros departamentos todo lo referido a normativas; es muy importante en Niñez y Adolescencia”.

Finalmente, la presidenta del Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia (COPNAF), Clarisa Sack, expresó: “Nos llevamos más desafíos para pensar políticas públicas hacia la niñez, la adolescencia y la familia, en particular las cuestiones vinculadas a los entornos digitales, de cómo cuidamos a nuestros chicos en una sociedad que viene cambiando, modernizándose y que además nos desafía como padres”.

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