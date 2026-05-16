Aprehenden dos personas por tentativa de homicidio con arma de fuego

En la tarde de este viernes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a inmediaciones de calles Paysandú y 1º Junta, por aviso de una persona herida de arma de fuego, donde al llegar se constató la presencia de un ciudadano de 41 años, con una lesión en zona abdominal, quien fue asistido por personal sanitario y trasladado al Hospital San Benjamín, nosocomio donde posteriormente se comunicó que el asistido, al presentar una herida con criterio quirúrgico, tras ser intervenido se habría constatado una lesión en región umbilical izquierda, siendo de carácter grave, quedando internado en Sala Mixta para su cuidado y curaciones.

En virtud a dicho suceso, y tras las tareas investigativas realizadas en el lugar de los hechos por parte del personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Policía Científica y demás áreas competentes, sumado a las entrevistas recolectadas a los vecinos de la zona, se obtuvo información de sumo interés, la cual se puso en conocimiento a la Agente Fiscal en turno Dra. Di Pretoro Micaela, quien ordenó el trasladó de dos sujetos mayores de edad (43 y 30 años), ambos de nacionalidad uruguaya, quienes tras ser sometidos a las pericias pertinentes, quedaron alojado en Sede Policial en calidad de Aprehendidos Preventivamente a disposición de la Justicia.

Se prosiguen con las tareas y averiguaciones correspondientes, a fin de lograr el total esclarecimiento del hecho, como asimismo poner a eventuales autores y/o cómplices a disposición de la Magistratura interviniente.

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