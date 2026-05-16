El proyecto «Nexo Productivo» de Feliciano ya cuenta con sus primeras herramientas

El Programa consiste en la instalación de diferentes talleres productivos: alimentos básicos, productos derivados de la miel entre otros, que se ubicarán en distintos espacios municipales.

En esta primera etapa, ya se adquirieron equipamientos e insumos para lo cual se invirtieron mas de diez millones de pesos en un plan de trabajo para el fraccionamiento, tratamiento, envasado y venta de productos de miel.

La idea proyectada, convocara a equipos de trabajo, a los efectos de que la gestión comercial y operativa sea llevada a cabo a través de un grupo administrador, que elaborará la producción, debiendo pagar un canon mensual para retroalimentar los fondos del Programa de Diversificación Productiva.

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