Concluyeron trabajos edilicios y de saneamiento en escuela rural de Villaguay

El Gobierno de Entre Ríos finalizó obras de saneamiento y mejoras edilicias en escuela rural de Lucas Norte, departamento Villaguay. Con una inversión de 32 millones de pesos, las intervenciones se orientaron a mejorar condiciones edilicias y sanitarias, beneficiando a estudiantes y fortaleciendo el entorno educativo.

A través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se ejecutaron reparaciones y trabajos de saneamiento en la escuela Nº 8 Manuel Belgrano, ubicada en Lucas Norte, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Villaguay, y recibe a estudiantes de distintos parajes rurales de la región.

El edificio escolar está compuesto por dos cuerpos con galerías, cuatro aulas, comedor, cocina y sanitarios. Si bien presentaba un buen estado general, las intervenciones se orientaron a resolver problemáticas vinculadas al sistema sanitario y a la cubierta del edificio, garantizando condiciones más seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

«Abordar de manera directa las necesidades edilicias permite solucionar problemáticas que muchas veces afectan el normal desarrollo de las actividades escolares. A través de una planificación sostenida de obras en materia de infraestructura escolar, se concretan acciones que mejoran la calidad de los espacios donde los chicos aprenden y se desarrollan», señaló el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.

La obra comprendió la ejecución de un sistema de desagües cloacales, con instalación de cañerías, cámara séptica, cámara de inspección, lecho nitrificante y pozo absorbente. Además, se realizó el recambio de la cubierta de techos. Al respecto contempló una inversión provincial de 32.254.898 pesos y fue ejecutada por la firma Viobras SRL.

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