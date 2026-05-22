San José dijo presente en el XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo 2026

La ciudad de San José formó parte del XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo 2026, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que se llevó a cabo el pasado 20 de mayo en la ciudad de Rosario.

El encuentro tuvo lugar en el salón de la Terminal Fluvial, consolidándose como un espacio clave de intercambio y reflexión sobre el desarrollo urbano, el fortalecimiento del comercio y el impulso del turismo como motor económico.

En representación de San José, participó la Asociación de Prestadores Turísticos PRESTURI, a través de su presidente, Daniel Diz, quien asistió a las jornadas de trabajo y conferencias.

La presencia local en este tipo de foros resulta estratégica para fortalecer vínculos institucionales, conocer nuevas tendencias del sector y seguir posicionando a San José dentro del mapa turístico nacional. Asimismo, permite visibilizar el trabajo articulado entre el sector público y privado, clave para el crecimiento sostenido del destino.

www.discofm.com.ar