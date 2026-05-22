Nuevo acuerdo en paritarias para empleados municipales felicianenses

Durante la mañana de este viernes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se reunió con representantes de los trabajadores y trabajadoras del Municipio con quienes acordó un nuevo aumento del 7% al básico para los empleados de planta del Municipio, que se acumulan a los otorgados antes, lo que hace un aumento total en los primeros 5 meses del año de un acumulado del 13 %.

«Asimismo nos comprometimos a realizar ajustes en contratos de servicios en marcha y un aumento del 5% a los empleados temporarios», puntualizó al respecto Arévalo.

Explicando que «además informé a los representantes gremiales que el medio aguinaldo estará depositado antes del día del padre».

«Es un esfuerzo importante para el Municipio, atento a la situación económica que repercute en todos los ámbitos», finalizó el Presidente Municipal Arévalo.

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