San José presentó la 39° Fiesta Nacional de la Colonización

Este viernes por la mañana se realizó la presentación oficial de la 39° Fiesta Nacional de la Colonización, uno de los eventos más representativos de la ciudad, que cada año celebra la historia, las tradiciones y las memorias inmigrantes de San José.

El lanzamiento contó con la presencia del Presidente Municipal Gustavo Bastián, la Viceintendenta Mirta Pérez, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano Anabella Lubo y el Coordinador de Cultura Maximiliano Broztman, quienes dieron a conocer el cronograma completo de actividades previstas para esta nueva edición.

La programación incluirá propuestas deportivas, culturales, artísticas y tradicionales que se desarrollarán durante junio y julio en distintos espacios de la ciudad.

Entre las actividades destacadas se encuentran el Torneo de Pesca en Pueblo Liebig, el acto protocolar y desfile de instituciones locales, el Torneo de Tiro, la Maratón FNC 2026 y una amplia agenda de espectáculos musicales y actividades populares en el Predio Multieventos.

El sábado 25 y domingo 26 de julio se vivirán las jornadas centrales de la fiesta con almuerzo popular, plato típico, desfile evocativo, expo de vehículos antiguos y presentaciones artísticas de reconocidos músicos y grupos locales, regionales y nacionales.

Desde la organización se invita a toda la comunidad y a visitantes de la región a ser parte de esta celebración que mantiene vivas las raíces, la cultura y el espíritu de encuentro de San José.

Los sanjosesinos tendrán entrada gratuita al Predio Multieventos presentando DNI. La entrada general para sábado y domingo tendrá un valor de $10.000. Los artistas principales de esta edición serán La Kuppé, Los Lirios de Santa Fe, Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero, y el show de Luciano Pereyra.

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