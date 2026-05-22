Un ciclista resultó con lesiones graves tras siniestro vial en Villa Elisa

Durante la tarde de este viernes, se dieron inicio a las actuaciones correspondientes a raíz de un siniestro vial acontecido en las inmediaciones de la rotonda Hoflack, un neurálgico punto de la localidad de Villa Elisa.

Por causas que se tratan de establecer en el hecho intervinieron dos rodados que circulaban por la zona. En primera instancia, se vio involucrado un automóvil marca Volkswagen, modelo Suran, el cual era guiado por un ciudadano de 51 años y una bicicleta, en la cual se desplazaba un hombre de 77 años.

Como consecuencia, el septuagenario sufrió lesiones graves (fractura expuesta de tibia y peroné) y una ambulancia debió trasladarlo al nosocomio local. En el marco de las diligencias de rigor practicadas, se procedió a realizar el correspondiente test de alcoholemia a los involucrados. El examen respectivo arrojó un resultado positivo para el conductor del rodado menor.

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