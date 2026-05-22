Historia laboral: Desde Mi ANSES se pueden consultar los aportes registrados

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que es posible acceder al detalle de los aportes registrados a lo largo de toda la historia laboral de un trabajador, de forma rápida y sencilla, sin necesidad de acercarse a una oficina.

Este trámite se puede realizar, ingresando con la Clave de la Seguridad Social, desde mi ANSES (Trabajo > Consultar Historia Laboral), la web (Trámites y servicios > Historia Laboral) o la app (Mis datos > Mi Historia Laboral).

En caso de requerir la constancia, se puede descargar e imprimir fácilmente de manera virtual sin necesidad de incluir la autenticación por parte del personal de ANSES.

Qué es la Historia Laboral

La Historia Laboral permite que los trabajadores en relación de dependencia se informen y posean el detalle de sus aportes a partir de las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores. Asimismo, quienes se desempeñen de forma autónoma y/o como monotributistas también pueden visualizar los períodos registrados junto con sus remuneraciones.

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