Entre Ríos mejoró su calificación crediticia y las condiciones de financiamiento a las que accede

La calificadora S&P Global Ratings elevó la nota de la provincia de CCC+ a B- con perspectiva estable. La nueva calificación permitirá mejorar las condiciones de financiamiento y sostener políticas vinculadas al desarrollo provincial.

Al respecto, el ministro de Economía y Servicio Público, Fabián Boleas, sostuvo que «la decisión reconoce la consolidación fiscal y el compromiso con las reformas estructurales que viene encarando el gobernador». La calificación constituye una señal positiva sobre el ordenamiento de las cuentas públicas, la responsabilidad fiscal y la recuperación de la confianza en Entre Ríos.

Explicó luego que «la mejora se fundamenta en la operación de marzo con el regreso de Entre Ríos al mercado internacional de capitales luego de años, y en el orden fiscal que permitió pasar del déficit estructural a una trayectoria de equilibrio»

La mejora anunciada por S&P se sumó además a otra reciente actualización positiva realizada por FIX SCR, calificadora que también destacó la evolución financiera de la provincia.

S&P Global Ratings es una de las tres agencias de calificación de riesgo más grandes y respetadas del mundo. Se dedica a evaluar la solvencia y capacidad de pago de empresas, gobiernos y emisores de deuda.

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