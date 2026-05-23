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Deporte, turismo y actividad náutica convocarán a visitantes, competidores y familias en Salto Grande

— 23/05/2026 Comentarios desactivados en Deporte, turismo y actividad náutica convocarán a visitantes, competidores y familias en Salto Grande 0

Del 23 al 25 de mayo en el lago de Salto Grande se desarrollarán el Raid Náutico de las Américas, el Grand Prix Río Uruguay Clase Pampero y un Encuentro de Mototurismo en distintos predios de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal). Las actividades deportivas, recreativas y turísticas convocarán a visitantes, competidores y familias de Argentina, Brasil y Uruguay.

Desde  la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y a través de Codesal, presidida por Eduardo Cristina, se trabaja de manera articulada con instituciones y organizadores para acompañar las propuestas que se desarrollarán en los distintos predios del lago.

Agenda de actividades

3° edición Raid Náutico de las Américas  

Playa y termas de Punta Viracho recibirá a pilotos y equipos de Argentina, Brasil y Uruguay en esta competencia internacional.  
 –  Sábado 23: prueba de 100 km desde las 15.30.
 –  Domingo 24: Ccrcuito boyado desde las 14.30 con acceso libre para el público.
 

3° fecha Grand Prix Río Uruguay Clase Pampero

El Yacht Club será sede de dos jornadas de regatas con navegantes de toda la región.  
 –  Sábado 23: desde las 13. 
 –  Domingo 24: desde las 11.  

Encuentro de Mototurismo  

El complejo camping Las Palmeras reunirá a motociclistas para una jornada de camaradería y ruta.  
 –  Desde el mediodía: almuerzo en el predio.
 –  A las 15: caravana hacia Punta Viracho con show en vivo.

Naturaleza y descanso para toda la familia

Además de los eventos, el lago de Salto Grande ofrece opciones para disfrutar el fin de semana largo en contacto con la naturaleza: Termas de Ayuí y parque acuático, camping y Termas Punta Viracho, camping Las Palmeras, playas y espacios verdes ideales para descansar y compartir en familia.

«Desde Codesal seguimos acompañando propuestas que generan movimiento económico, fortalecen a instituciones y emprendedores locales, y consolidan al lago de Salto Grande como uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos», destacó Eduardo Cristina.

www.discofm.com.ar

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