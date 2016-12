Agmer puso en dudas el inicio normal del próximo año lectivo

El anuncio del Gobierno nacional sobre la no convocatoria a paritaria docente complica el escenario para 2017. Así lo hizo saber Agmer este jueves, durante una conferencia de prensa. El gremio recordó que ya había resuelto no iniciar el ciclo lectivo si no había convocatoria y respuestas de la futura recomposición salarial.

En la mañana de este jueves 29 de diciembre, en la sede central de Agmer, se llevó a cabo una conferencia de prensa a cargo de la Comisión Directiva Central que fue acompañada con la presencia de Secretarios Generales de las seccionales del sindicato.

El Secretario General Fabián Peccín inició la conferencia recordando que la semana pasada Agmer se declaró en estado de alerta y movilización por la preocupación ante el avance en la armonización de la Caja de Jubilaciones de la provincia y solicitó una audiencia urgente al gobernador de la provincia sin haber obtenido respuestas. “Por eso nos encontramos hoy, en unidad y a días de cerrar el año, reiterando públicamente nuestras demandas y exigiendo respuestas”, afirmó.

En primer lugar denunció que la negativa del gobierno nacional a abrir la paritaria salarial docente es un “claro retroceso”, porque deja a las provincias a la deriva sin piso salarial a partir del cual discutir salarios, “volviendo a un esquema de los 90, cuando cada provincia negociaba de manera individual, en soledad”. Y agregó: “En su momento se decía que los acuerdos paritarios nacionales eran techos. Desde que asumimos la conducción del sindicato demostramos que eran pisos a partir de los cuales dábamos nuestras disputas a la suba en la provincia”.

A continuación expresó la preocupación por los rumores sobre la armonización de la Caja de Jubilaciones de la provincia y las presiones de Nación a partir de llamada Ley de Reparación Histórica. En este sentido, precisó: “No nos preocupa una eventual transferencia de la Caja a la Nación, lo cual es absolutamente imposible pues para ello habría que modificar la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Lo que nos preocupa es que a cambio de obtener recursos de la Nación para financiar el déficit de la provincia se vulneren derechos modificando la ley. La Caja es de los trabajadores entrerrianos y no vamos a permitir que toquen derechos conquistados con nuestras luchas”, dijo Peccín.

“También estamos demandando de manera inmediata el cronograma de haberes del mes de diciembre y exigiendo de manera inmediata su publicación, ajustado a lo que fija la ley en cuanto a los tiempos de pago”, agregó el secretario general. Y lamentó que, a días de festejar un año nuevo, los trabajadores entrerrianos no pueden ver aun cuándo cobrarán su sueldo

Respecto de la actitud del Gobierno de la provincia ante los trabajadores docentes, Peccín enumeró: “la negativa a pagar un doble aguinaldo, los insólitos errores de liquidación, la falta de respuestas a los pedidos de audiencia, los reiterados retrasos en los cronogramas de haberes han profundizado el malestar de la docencia y no es el mejor clima para iniciar una futura negociación salarial”. En este contexto –reafirmó – “es muy difícil imaginar, si el gobierno no replantea sus políticas hacia el sector, un inicio normal del año lectivo próximo”.

Finalmente, recordó que Agmer, en su último Congreso Extraordinario, resolvió el no inicio del ciclo lectivo 2017 si no existe convocatoria y respuestas de la futura recomposición salarial. “Tiene que haber una recomposición que recupere el poder adquisitivo perdido en el último tiempo”, manifestó.

