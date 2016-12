Natalio Gerdau dijo que recorre el departamento Gualeguaychú “militando y trabajando para la gente”

El dirigente justicialista Natalio Gerdau, actual secretario de la Cámara de Senadores de Entre Ríos y ex senador provincial por el departamento Gualeguaychú (FPV), realizó entrega de banderas de ceremonial en diferentes escuelas y visitó diversas localidades de la zona.

Gerdau, se trasladó hasta la Escuela “Mariano Moreno” Nro. 27 de Gilbert, donde fue recibido por la secretaria de la institución, Elsa Beatriz López y Analía Bugarin, docente de 6to. Grado quienes recibieron Banderas de Ceremonial de Argentina y de Entre Ríos.

El dirigente además visitó la Escuela Nro. 22 “Luis Jeannot Sueyro” de Sarandí, donde entregó Banderas de Ceremonial de Entre Ríos y Argentina, a manos de su Directora, Silvina Aquisgrana y la Secretaria, María Marchesini.

Finalmente se entregaron Bandera de izamiento Argentina y Bandera de ceremonial de Entre Ríos en la Escuela Nro. 35 “República de Chile”, recibidas por la directora Silvina Laborde y la subdirectora María del Carmen Juriol.

Asimismo el funcionario de la cámara alta entrerriana entregó medallas en diversas instituciones educativas del departamento para ser utilizadas en los actos de colación en el final del actual ciclo lectivo.

Constante recorrida

“No hay mayor satisfacción para un dirigente que visitar a los vecinos, escucharlos, conversar con ellos y posteriormente gestionar y cumplir con sus pedidos. Para eso estamos los funcionarios, para eso seguimos haciendo política para solucionarle los problemas a la gente”, explicó Gerdau. Acotó “siempre recorremos el departamento, visitamos a los compañeros, pero también a todos los vecinos que conocen de nuestra tarea, cuando nos hicimos cargo de Vialidad, cuando me tocó ser senador y representarlos en la legislatura provincial y ahora como funcionario”.

Gerdau dijo también “como siempre continuamos con nuestra tarea militante desde nuestra agrupación, sobre todo para que el justicialismo pueda volver a movilizar, volver a las fuentes y seducir al pueblo porque está comprobado que el peronismo es el único que se preocupa en serio por la gente, sobre todo de los más vulnerables”.

El futuro del PJ

Acotó “no es tiempo de lamentarse como nos fue en las últimas elecciones, es tiempo de mirar al futuro que está a la vuelta de la esquina, es momento de agudizar el ingenio y encarar lo que se viene, en principio para el 2017. Pero también debemos trabajar muy duro para apoyar a nuestro gobernador, Gustavo Bordet, quien conduce los destinos de una Entre Ríos para todos los entrerrianos. Esa es nuestra premisa fundamental para quienes habitamos esta provincia, un territorio fructífero en todo sentido”.

El dirigente justicialista dijo también “viajo semanalmente entre

Gualeguaychú y Paraná porque mi tarea política sigue siendo intensa en el departamento y en la ciudad. Conservo mi grupo de militantes, me reúno habitualmente con otros compañeros, con dirigentes de diferentes partidos o independientes y sigo atendiendo el teléfono como siempre. La tarea política es mi vida y lo seguiré haciendo y sobre todo bregando por la unidad del peronismo”.

En ese sentido “el encuentro que nos invitó Bordet a Concepción del Uruguay es un ejemplo de esa línea, coincido plenamente con esa convocatoria.

Lamentablemente no pude concurrir, pero fueron de mi agrupación, porque estamos trabajando en el senado en el cierre del período de prueba en el juicio a Chiara Díaz. A la verdadera unión no solo hay que pregonarla, si no practicarla, eso es lo que ha pedido el gobernador”.

Balance del 2016

Gerdau explicó que se siente satisfecho por su tarea en la cámara alta entrerriana a lo largo del 2016 “conozco la tarea legislativa, producto de 4 años como senador, sabiendo de la importancia que la legislatura provincial tiene para la vida institucional entrerriana”. Agregó “estoy honrado por este lugar que ocupo y me debo plenamente a la tarea de coordinar y administrar en el senado relacionándome con todos los senadores, con todos los bloques y fundamentalmente con el Vice Gobernador, el compañero Beto Bahl. Es una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista”.

www.discofm.com.ar