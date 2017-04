Cruce de posiciones respecto a la cesión de varias hectáreas de la Escuela Agrotécnica al Municipio de Colón por parte del CGE (Audio Nota)

Mediante la resolución 874/17 del 29 de marzo de 2017, se efectuó la donación de gran parte de la superficie didáctica/productiva de la Escuela Agrotécnica de Colón, “Capitán Justo José de Urquiza” por parte del CGE al municipio local.

En este sentido el rector de la escuela, Eduardo Decurgez explicó que los terrenos “están siendo utilizados para actividades productivas” del establecimiento educativo. El mismo será utilizado como proyecto de saneamiento cloacal de la ciudad de Colón que incluye en su diseño las piletas de oxidación en los terrenos de la escuela

En diálogo con el programa “Licencia para hablar” que se emite por Disco Fm de la ciudad de San José, el Rector de la Escuela Agrotécnica de Colón, manifestó su sorpresa ente la cesión de estas casi 30 hectáreas al municipio. “He recibido gran cantidad de llamados de apoyo de distintos organismos” dijo Decurgez, quien aclaró que ingresó por “concurso hace 3 años” al rectorado de la escuela, y agregó ser “Ing. Agrónomo y profesor, estando en cargo directivos desde hace 10 años”.

En este sentido indicó: “Yo hace más de 15 años que estoy en la escuela y no tenía conocimiento de que esto se proyectaba así y no entiendo como alguien puede proyectar algo sobre un terreno que no le pertenece”.

Ante la pregunta de cómo se inicia esta situación, resaltó que comenzó “a fines del 2011 y principios de 2012, donde un organismo que se llamaba Onabe, hizo un planteo ante la Nación diciendo que esos campos eran baldíos y nacionales, pero no se hicieron en nombre de la municipalidad de Colón sino en representación de un Club. Nosotros informamos que en 1994 se produjo la transferencia de esos terrenos a la provincia, en conjunto con la transferencia educativa de la Nación a las provincias, pero Entre Ríos nunca escrituró estos terrenos, por eso se veían en Catastro a favor de la Nación”, explicó.

Acto seguido aseguró: “En 2013 recibimos una nota de la supervisora de nivel secundario, donde el Intendente de Colón solicitaba esos terrenos para uso del Municipio y respondimos diciendo que la escuela hace actividad productiva en ellos, lo que a su vez le generan ingresos a la escuela”, dijo, y agregó: “Por este motivo solicitamos audiencia al Ministro de Educación de entonces, José Lauritto y nos confirmó que el Municipio había solicitado esos terrenos por lo que se consultó a la Escuela, hicimos nuestro descargo y finalmente se frenó la cesión y no los utilizaron” comentó.

Asimismo confirmó que hasta el momento “no he sido notificado de ninguna resolución o Comodato donde el CGE le ceda por 25 años al Municipio esos terrenos”, pero agregó que extraoficialmente conoce de la cesión y que la misma “especifica que no se pueden modificar y que se deben devolver en el mismo estado a como se reciben, por lo que creo que solo se podrán usar para la producción ganadera”, destacó.

Ante la consulta del avance de las nuevas negociaciones, comentó: “Nosotros tuvimos una primera noticia de esto alrededor del 10 de marzo, donde nos dimos cuenta que los planos preveían 4 rectángulos sobre terrenos de la escuela. Consultamos a Dirección Departamental y dijo que no sabian nada, al igual que Dirección de Educación Técnico Profesional en el CGE. Hablamos con el Senador (Pablo) Canali, le explicamos la situación y nos dijo que pediría una audiencia con el Presidente del CGE, se reunió con Panozzo y posteriormente nos confirmó que el predio ya está cedido por comodato y con Resolución, en fecha 22 de marzo”.

Conflicto

Ante esta situación, Decurgez resaltó que desde la escuela “no queremos entrar en una discusión con el municipio de Colón y entendemos que son necesarias las cloacas, pero nosotros debemos custodiar los bienes del estado”.

Acto seguido agregó: “Si bien el intendente Rebord dijo que son terrenos improductivos, se trata de 30 hectáreas de las cuales 8 están bajo cota 10 y son inundables y no tiene agua, a excepción de una aguada natural al este, donde tenemos alrededor de 30 vacas de cría que nos dan entre 20 a 25 terneros anuales, esas ganancias quedan para la escuela y además ahí tenemos abejas para realizar actividades apícolas”.

Además expresó que el entorno al edificio de la escuela “se está poblando y por eso no podemos realizar actividad agropecuaria en las inmediaciones de la escuela. No podemos utilizar fertilizantes y otras prácticas agronómicas porque está rodeada de casas. Por eso estos terrenos son como un pulmón para la escuela porque nos permiten realizar prácticas agropecuarias, por eso nos interesan sobremanera, pero según los intereses que uno tenga es como se lo ve al problema”, destacó

Respecto del monte de eucaliptus, aseguró que fue generado por el Ing. Moyano, oriundo de Colón,“y tuvo tres cortes pero el último rebrote ya era muy ralo y tuvimos algunos problemas con vecinos por lo que hicimos una compulsa de precios para hacer una tabla raza, es decir para que no quede nada, y del producido de los ingresos hicimos la oportuna rendición al Tribunal de Cuentas del CGE y tenemos toda la documentación respaldatoria. Al día de hoy hay que destroncar para volver a plantar y por eso se usa poco, pero puede volver a utilizarse”, concluyó.

El intendente desvinculó de responsabilidad a la provincia

Por su parte el Intendente Mariano Rebord efectuó una conferencia de prensa, que se encuentra disponible en el portal www.discofm.com.ar, donde explicó: “Estoy abierto para hablar si hay alguien que tenga una propuesta superadora, pero esto no se ocupa y el problema del saneamiento es una complicación de más de 50 años para la ciudad”.

“Esto no se ocupa para apicultura ni ganadería y el rector miente” afirmó, a lo que agregó: “Solo hay sorgo Alepo y hace poco ingresaron vacas”. En tanto remarcó que este proyecto “es para el saneamiento de la ciudad en los próximos años”.

En este último punto aseguró que actualmente las cloacas de Colón “fueron planificadas para 15.000 personas y hoy hay 35.000, no hay otra opción”, concluyó.

