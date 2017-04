Directivos de la escuela Agrotécnica de Colón confirmaron que no fueron recibidos por Panozzo y esperan hacerlo esta semana

Luego de la marcha de apoyo a la escuela Agrotécnica en la ciudad de Colón por parte de la comunidad educativa y de los fallidos intentos de reunión de las autoridades de la Escuela con el Presidente del CGE, José Luis Panozzo -en relación al conflicto por el comodato que cede parte de los campos de la escuela al Municipio de Colón para la realización del complejo ambiental local-, el Rector de la Institución, Eduardo Decurgez brindó detalle de la reunión que mantuvo con el Intendente Rebord y aseguró: “Hasta que no nos podamos reunir con el titular del CGE no podemos avanzar en las negociaciones porque hay una importante contradicción con la Ley de Financiamiento de la Educación Técnica”, sostuvo

“Panozzo no nos pudo recibir días pasados cuando estuvimos en la ciudad de Paraná, pero sí fuimos recibidos por otros funcionarios de la Dirección de Educación Técnico-Profesional del CGE, quienes nos dieron como toda respuesta al conflicto que dialoguemos”, comenzó explicando Decurgez en diálogo con el programa “Licencia para Hablar”, que se emite por Disco Fm de San José, a lo que agregó: “Cosa que como Directivos del establecimiento educativo no nos conforma, porque el conflicto no lo hemos generado nosotros sino que ha sido a un nivel más alto, que entiendo serían quienes deberían dialogar entre ellos primero y luego convocarnos a nosotros como Directivos de la Escuela”.



Si bien reconoció que la reunión con Panozzo no se solicitó formalmente “por nota”, el Directivo comentó que el conflicto “ya tomó estado público y queríamos entrevistarnos con él antes de que nos reciba el Presidente Municipal de Colón (Mariano Rebord), ya que nosotros somos el último eslabón del CGE como miembros y Directivos de la Escuela”, señaló.



Acto seguido reconoció: “Nosotros sentimos el acompañamiento del Departamento y hemos visto como la marcha ha sido multitudinaria, por lo que valoro mucho como la comunidad educativa acompañó este reclamo”.

Reunión en Colón

Respecto al encuentro que se desarrolló esta semana en Colón, Decurgez comentó a Disco Fm que estuvieron presentes “el Intendente y algunos funcionarios municipales; la Directora de la Departamental de Escuela y el supervisor de zona; representantes de Agmer de la seccional Colón y por la Escuela tres directivos incluido yo –dijo-, donde se comenzó a hablar del tema”. Y aunque resaltó que “hubo varias digresiones”, valoró que luego de los cruces mediáticos “al menos pudimos reunirnos aunque no llegamos a ningún acuerdo”, confirmó.

Sobre el tema puntual de los terrenos informó que desde el Municipio “presentaron una documentación que ya conocíamos respecto a la historia escritural que nunca se discutió, porque no es conflictual que el origen del terreno desde el año 1937 a 1994 fue de tipo públicos de la Nación y luego públicos de la Provincia, cosa que no se discute”, subrayó.

Acto seguido destacó: “Sí de ese repaso pudimos comprobar todos los presentes que en todas partes aparece que son terrenos destinados al uso de la escuela Agrotécnica, y sobre eso quedó muy claro que los terrenos son de la provincia y particularmente del CGE para uso de la escuela Agrotécnica”, volvió a insistir.

Sin nuevas reuniones

Sin perjuicio del inicio del diálogo entre el Municipio y los representantes de la Escuela, Decurgez confirmó: “No tiene sentido tener nuevas reuniones hasta que nos podamos reunir con nuestro máximo Jefe, que es el Presidente del CGE, con el objeto que nos justifique e informe porque se tomó esa decisión de ceder los terrenos, siempre desde el plano educativo”, comentó.

“Hasta ese momento no tiene sentido que volvamos a hablar con el municipio de Colón” confirmó ante la repregunta de Disco Fm, y agregó: “Por eso espero que podamos reunirnos con Panozzo esta semana que comienza, porque se presenta una importante contradicción con la Ley de Financiamiento de la Educación Técnica”, señaló.

En este último sentido amplió diciendo: “A través de esa Ley nosotros contamos con el financiamiento denominado ´Plan Mejoras´, por el cual accedemos a fondos que se destinan a inversiones que en el caso de Colón se efectuaron hace 4 años, y que al día de hoy llegan a unos 300.000 pesos, por lo que resulta contradictorio que se invierta en Educación sobre esos terrenos y luego se destinen o cedan para otros fines”, comentó. Por esto volvió a insistir: “desde la parte Directiva lo único que nos queda pendiente es la reunión con Panozzo, que si no se da esta semana la pediremos formalmente por nota y sino seguiremos buscando reunirnos con funcionarios superiores hasta llegar al Gobernador si es necesario”, señaló luego.

Alternativas municipales

En concreto, Decurgez informó al portal www.discofm.com.ar, que el Presidente Municipal de Colón “nos comentó que como alternativa podía conseguir una escuela que no cuenta con matrícula en la actualidad, que se llama ´Tierra Gaucha´, y está ubicada en Colonia San Juan, distante a unos 15 Km. de la Agrotécnica”.

Sin embargo agregó que en este sentido, “el mayor problema es que solo se trata de 1 hectárea para ser utilizada, por lo que nos alcanzaría para hacer una pequeña huerta” dijo, en tanto también resaltó que habría que reparar la infraestructura “casi íntegramente por parte de Arquitectura de la provincia porque esta abandonada”, aunque destacó que solo se trató de una idea “porque no hubo ninguna oferta concreta en este sentido”.

Lo mismo dijo sobre “otra propuesta muy vaga sobre el uso de parte de los terrenos del Aero Club, en relación a que no ocupa toda su superficie, pero sin ningún tipo de precisiones al respecto”, comentó Decurgez.

Por último, y en relación a lo más positivo del encuentro, aseguró que se centra en que “Rebord nos dijo que podríamos seguir usando esos terrenos hasta el momento en que empiecen las obras de saneamiento para la realización del complejo ambiental”, concluyó.