Personal de Policía de Colón recuperó motos y motopartes— 15/04/2017 Comentarios desactivados 0
A RAÍZ DE UNA PESQUISA INICIADA POR PERSONAL DE INVESTIGACIONES DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL, SE LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO EN UN DOMICILIO DE CALLE BERNARD AL 900, VIVIENDA HABITADA POR UNA FEMENINA DE 51 AÑOS DE EDAD. EN ESTA DILIGENCIA SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UNA MOTO, COMO ASÍ TAMBIÉN PARTES DE OTROS RODADOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS. SE INFORMO LO ACONTECIDO AL FISCAL DE TURNO, INICIÁNDOSE UN EXPEDIENTE PARA ESTABLECER LE PROCEDENCIA Y PROPIEDAD DE LOS ELEMENTOS SECUESTRADOS.
CABE DESTACAR QUE EN RELACIÓN AL HECHO ESTARÍA SINDICADO COMO POSIBLE AUTOR UN MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD, EL CUAL SE DOMICILIA EN BARRIO SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD.
CONTINUÁNDOSE CON LAS DILIGENCIAS DE ESTILO HORAS DESPUÉS SE LOGRO RECUPERAR OTRA MOTO COMPLETA, DESARMADA, SECUESTRÁNDOSE CARENADOS, COMO ASÍ TAMBIÉN TABLERO CON CABLES DE CONEXIÓN, LUCES DE GIRO, LAS CUALES ESTABAN EN PODER DE ESTE MENOR. ESTOS ELEMENTOS ESTÁN RELACIONADOS A UN HECHO DENUNCIADO EN ESTA JEFATURA DE POLICÍA EN PERJUICIO DE UNA FEMENINA A QUIEN LE HABÍAN SUSTRAÍDO SU MOTO EN PLAN LIBERTAD.
SE CONTINÚA TRABAJANDO A LOS EFECTOS DE ESTABLECER EL ORIGEN DEL RESTO DE LAS MOTOPARTES ENCONTRADAS, A TAL FIN SE REALIZO LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES.