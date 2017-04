Turista de 18 años con pedido de localización fue encontrada

Este viernes Personal de Sección Motorizada se encontraba de recorrida, cuando de repente se encontró con turistas que estaban en búsqueda de una joven de la cual no tenían paradero. De forma inmediata el uniformado actuó conforme a los protocolos que en estos casos se estila, irradiando a la sala de comunicaciones la novedad, facilitando también, datos y fotos de la chica. Así mismo asesoró a familiares para que radiquen la correspondiente denuncia para dar formalidad.

Una vez en dependencia de la Comisaría de la Mujer, una ciudadana de 68 años, oriunda de Florencio Varela, manifiesta que se encuentra en esta ciudad de paseo y que en horas de la noche de este jueves, una de sus nietas junto a un grupo de amigas fue a bailar al boliche Alta Vista que se ubica sobre ruta 130 (ex ruta 26). al pasar las horas del día viernes, se levanta y al notar que la joven de 18 años no había regresado en el horario pautado, comenzó a consultarles a las demás chicas sobre su paradero, no teniendo respuesta favorable, así mismo para agotar todos los recursos necesarios se comunicaron a su teléfono celular no teniendo respuesta. Por tal motivo recurren a las autoridades para localizarla.

Se comunicó lo ocurrido al fiscal de turno Dr. Alejandro Perroud quien se hizo presente en la Jefatura Departamental y constituyo despacho a los efectos de tomar declaración, a varias personas que habían tenido contacto por última vez con esta chica. Paralelamente se irradio no solo a todas las dependencias de la jurisdicción, si no también se envió un alerta a toda la provincia para tratar de localizarla, además se montó un amplio operativo en el cual participaron, Personal de Investigaciones, Motorizada, Comando Radioeléctrico, quienes trabajaron incansablemente de forma minuciosa y mancomunada por un par de horas.

Finalmente el gran despliegue realizado dio sus frutos y se pudo localizar a esta turista de 18 años oriunda de la localidad de Florencio Varela del Gran Buenos Aires, quien luego de ser examinada por el médico de policía, fue entregada a sus abuelos.