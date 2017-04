Se proyectará película sobre la Violencia de la Mujer

El próximo viernes 21 de abril a las 14.00 horas en la Casa del Bicentenario, a través de una propuesta del Área de Mujer de la Municipalidad de Colón, se emitirá la película nacional, “No me mates”, un crudo retrato de la violencia de género estrenado a fines del año pasado.

La película está basada en la historia real de Corina Fernández, baleada por su ex pareja seis años atrás; no se detiene sólo en ese hecho, sino que va atrás en el tiempo y describe una relación marcada por agresiones y amenazas.

El objetivo de esta proyección es continuar creando conciencia en este caso en especial, debido a la trama, la violencia psicológica que se da en la pareja y culmina en un desenlace de sangre, al cual Corina sobrevive.

En la actualidad Fernández lleva adelante una ONG “Hay una Salida”.