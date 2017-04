Colón: Rebord echó por decreto a un secretario

El intendente de Colón desplazó vía decreto a uno de los funcionarios de su gabinete, Omar Zamora, ahora ex secretario de Legal y Técnica. El jefe comunal redujo de siete a tres la cantidad de secretarías en cinco años.

Omar Zamora ya no pertenece al gabinete de Mariano Rebord. Así lo dispuso un decreto firmado por el titular del Ejecutivo Municipal de Colón este lunes, y al cual el hasta entonces secretario de Legal y Técnica respondió este martes con la renuncia, en la cual dejaba constancia de conocer la resolución tomada por el intendente.

Zamora habló del tema con la secretaria de Hacienda Laura Palazzo y el secretario de Gobierno, Gustavo Blanc. “Les dije que respetaba la decisión pero no la forma, porque creo que después de cinco años y cuatro meses de pertenecer al gabinete me merecía una charla, y que no me notificaría hasta el día siguiente en que hablara con la prensa para explicar a la gente lo ocurrido”.

De todas formas, el ahora ex funcionario decidió “presentar mi renuncia indeclinable”. Si bien nadie le dio una explicación sobre las razones de su desplazamiento, sospecha de “una cuestión política”.

En concreto, apuntó a presuntos preparativos electorales para dentro de dos años. “Con tantos frentes abiertos en el municipio de Colón, hablar de candidaturas para 2019 me parece apresurado. Hay que ser oportuno; hablan mucho del ’19 y estamos en el ’17. Primero hay que gobernar, gestionar, solucionar, escuchar a la gente y hablar con todos los sectores”.

Zamora sin embargo que “la única conducción que yo respeto es la de Mariano Rebord. Le agradezco la confianza que me tuvo. Jamás hablaré mal de su administración y lo volvería a votar en cualquier cargo que se presentara”. Y finalizó diciendo: “Me voy con la conciencia tranquila”.

“No es nada trascendente”

Consultado por medios periodísticos sobre el desplazamiento, Rebord dijo que “no es la primera vez que hacemos reestructuración de personal; no es nada trascendente. Ha cumplido excelentemente sus cinco años de gestión. En algún momento charlaremos”.

En alusión a otros eventuales cambios en su gabinete, expresó: “Próximamente vamos a cambiar el organigrama. Tenemos que ver de quién dependerán las áreas pertenecientes a secretaría”. La política de Rebord es reducir la cantidad de secretarías: “en diciembre de 2011 teníamos siete y a lo largo de estos años fuimos reorganizando y reestructurando. En la actualidad funcionan tres”. (ElEntreRíos)