La región debate el proyecto de recuperación citrícola

El Centro de Convenciones fue sede de un encuentro regional del que participaron productores, intendentes, legisladores provinciales y nacionales y funcionarios municipales, provinciales y nacionales con el objetivo de poner en marcha un programa que permita la recuperación de la actividad y potencie el desarrollo citrícola de la región de Salto Grande. El intendente Enrique Cresto junto al Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación Guillermo Bernaudo y el vicepresidente de la Asociación de Citricultores de Concordia Cecilio Taylor encabezaron la jornada de trabajo.

“Se perdieron unas 10 mil hectáreas de citrus en las últimas décadas, algunas se reconvirtieron al sector forestal o a la producción de arándano, pero no todas, quedan unas 7 hectáreas no recuperadas. Se han perdido muchos puestos de mano de obra. Empresas vinculadas a la actividad citrícola que fueron cerrando. Al asumir nuestra gestión comenzamos a transitar un camino de trabajar en conjunto con el sector privado y los distintos estamentos del sector publico, para lograr revertir esa matriz de pobreza estructural en matriz del desarrollo de Concordia”, dijo el intendente Enrique Cresto en la apertura del encuentro.

De la jornada de trabajo participaron además los diputados nacionales Yanina Gayol y Marcelo Monfort, el Secretario de Comercio de la provincia Néstor Loggio, el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Armando Gay, el Delegado de CARU Eduardo Caminal, el diputado provincial Joaquín La Madrid, el intendente de Federación Carlos Cecco, el ex intendente de Concordia Juan Carlos Cresto, la Coordinadora de Gabinete de la Municipalidad de Concordia María de los Ángeles Petit, intendentes del Consorcio Intermunicipal, el presidente de la Delegación Argentina de CTM Roberto Niez, los concejales Carolina Amiano y Amadeo Cresto, e integrantes del INTA, Senasa, las universidades, representantes de las asociaciones de productores, organismos vinculados a la actividad agropecuaria, y funcionarios municipales de las intendencias de los departamentos Concordia y Federación.

“Pensar el futuro de Concordia y la región”

“Reconvertir la actividad citricola es pensar el futuro de Concordia. Si bien ha perdido peso específico en los últimos años sigue siendo la actividad que genera mayor empleabilidad”, resaltó el Secretario de Comercio de la provincia Néstor Loggio, quien estuvo presente en representación del Gobernador Gustavo Bordet.

​”Hoy acá se está discutiendo cómo fortalecer todas las acciones de prevención contra el HLB pero también cómo introducir nuevas variedades para nuevos mercados, y por suerte contamos con una dirigencia gremial del sector citrícola sumamente dinámica que tiene una perspectiva de crecimiento, y nosotros desde el Estado, desde el sector municipal y provincial tenemos la firme decisión de acompañar para que la citricultura​ vuelva a ser la actividad señera de la región”, agregó.

Reactivación de las economías regionales

“Agradecemos que el intendente Cresto nos haya convocado para trabajar en conjunto, porque es la única manera de salir adelante, trabajando todos juntos por la reactivación de las economías regionales​”, valoró la diputada nacional Yanina Gayol.

En este mismo sentido, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Guillermo Bernaudo, aseguró que “todas las luchas sanitarias deben trabajarse en conjunto, con las asociaciones de productores, con las provincias de Corrientes y Entre Ríos, porque es la única forma de solucionar estos temas”. Y destacó “esta iniciativa del intendente Cresto y la Asociación de Citricultores de convocar a esta actividad y a todos los sectores para trabajar en conjunto”.