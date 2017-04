Choferes de la Municipalidad de Concordia organizaron colecta solidaria con inundados de Tucumán

Un grupo de choferes municipales impulsó una colecta solidaria con los damnificados por las inundaciones en la localidad de La Madrid en la provincia de Tucumán. “Choferes de todo el país estamos en red, conectados, y cuando suceden estas cosas buscamos ayudarnos y colaborar”, cuenta Mario Acevedo, uno de los organizadores de la colecta.

“Principalmente recolectamos ropa y elementos de limpieza, que es lo que en estos momentos están necesitando”, comentó Acevedo, respecto a la situación que se vive en La Madrid, donde el desborde de un río inundó a todo el pueblo. A la colecta solidaria también se sumaron ex combatientes de Malvinas, y juntos emprendieron este viernes el camino a la provincia de Tucumán para hacer entrega de las donaciones.

“Le planteamos la situación al Secretario de Desarrollo Humano Guillermo Echenause, y le pedimos la ayuda para poder trasladar las donaciones, y la municipalidad nos brinda toda la logística para poder ayudar a nuestros hermanos”, precisó el chofer.

Al respecto el titular de la cartera de Desarrollo Humano del municipio valoró que “Concordia recibió mucha ayuda de todo el país cuando tuvimos la inundación, y cuando los compañeros choferes nos plantearon esta iniciativa y nos pidieron el apoyo, no podíamos negarnos. El intendente Enrique Cresto enseguida dispuso que colaboremos con la propuesta, y así lo estamos haciendo”, indicó.

Además de las donaciones, viaja hacia La Madrid una Carpa Sanitaria provista con insumos sanitarios y personal que colaborará con la emergencia. “Es un muy buen gesto, felicitamos a los trabajadores por esta iniciativa”, recalcó Echenause.

El funcionario municipal junto al ex intendente Juan Carlos Cresto y el Subsecretario de Obras Públicas Jorge Mendieta acompañaron la partida del camión con las donaciones que ya se encuentra en la ruta rumbo a la provincia de Tucumán.