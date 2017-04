Marcó del Pont y Capitanich visitarán hoy Paraná

Será este sábado 22 de abril, a las 18.30 en La Vieja Usina de Paraná (Gregoria Matorras de San Martín 861), con entrada libre y gratuita.

Se realiza en el marco de encuentros convocados por el Frente Nacional y Popular de Paraná. Mercedes Marcó del Pont, economista, ex Presidenta del Banco Central y del Banco Nación, ex diputada Nacional; y Jorge Capitanich, ex gobernador de Chaco, ex Jefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia.

Ambos “se referirán a la actual situación económica y social de la Argentina y realizarán aportes para la construcción de un espacio frentista popular que permita vencer el modelo de exclusión y destrucción del trabajo, que lleva adelante Mauricio Macri”, expresan en un comunicado.