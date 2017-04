Tristeza: Alma, la niña de 3 añitos que esperaba un corazón, dejó de existir

La niña estaba en emergencia nacional. Había nacido con una cardiopatía que la llevó a estar durante años con internación domiciliaria en su casa de la ciudad de Claypole. Alrededor de los 10 años debía realizarse el trasplante pero por problemas respiratorios, el proceso se aceleró.

De acuerdo a la información médica, tenía ventrículo único y bloqueo AV completo con marcapaso.

Asi lo informaban desde la cuenta oficial de Facebook Un Corazón para Alma:

«Con todo el dolor del mundo y casi sin palabras para describir lo que sentimos, tenemos que comunicarles que Almita ha partido al cielo. No hay consuelo, solo que ella lucho durante 3 años y hoy ya no pudo seguir. Esperábamos ese corazón, pero no llegó. Solo tristeza y el deseo de que nuestro mensaje siga su camino y pueda servir para que otro niño reciba su órgano.