Gualeguaychú marcha este domingo por el medio ambiente

En la oblea de difusión se explica que se marchará “para decir No al barrio náutico Amarras. No a la contaminación del parque industrial Gualeguaychú. No a las fumigaciones con agrotóxicos. No a la destrucción de nuestra naturaleza” y la impulsa el movimiento de vecinos autoconvocados, desde el que se señaló que la fecha se eligió para hacerla coincidir con 22 de abril, Día Mundial de la Tierra.

El 22 de abril de cada año se celebra el nacimiento del movimiento ambientalista moderno, que se inició en 1970 cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las calles, los parques y los auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable.

La abogada Selva Chesini, integrante del movimiento “Salvemos el río Gualeguaychú”, grupo de vecinos reunidos para frenar la construcción del barrio náutico privado sobre la Cuenca baja del Río Gualeguaychú, explicó a EL ARGENTINO que la de este domingo será “una marcha unificadora de los reclamos de la gente de Gualeguaychú, que tienen relación con la contaminación del medioambiente”.

Chesini lamentó “se nos ha castigado (al movimiento Salvemos el río) afirmando que nos ocupamos del barrio náutico y no nos manifestamos contra la contaminación del parque industrial o de las fumigaciones con agrotóxicos. Estos cuestionamientos no tienen sustento, porque somos una organización sin fondos y no podemos hacer más de lo que hacemos. A esta marcha convocamos por todos estos problemas que tenemos en Gualeguaychú y esperamos una masiva participación, porque con la visibilización de la ciudadanía que reclama, hemos logrado algunos avances”.