Se proyectó en San José la película sobre violencia de Género “No me Mates”

El pasado viernes 21 de abril se desarrolló en la Casa del Bicentenario una jornada de Cine Debate donde se proyectó la película “No me mates”. El encuentro estuvo organizado por las áreas de la Mujer de Colón y San José, quienes vienen trabajando en conjunto en diversas actividades. Contó con la presencia de Corina Fernández, quien encabezó el debate con su testimonio sobre su historia personal, en la cual estuvo inspirada en la película “No Me Mates”. Durante la jornada participaron alumnos de la Escuela de Adultos Nº 51 25 de Mayo, La coordinadora de Desarrollo y Acción Social Daniela Maquiavelo, junto a su equipo y la encargada del área de la Mujer de San José Mariela Canali.

“Fue una hermosa jornada que servirá para concientizar a mujeres que todavía no se atreven a denunciar estos maltratos, quiero a su vez destacar el compromiso y el respeto que tuvieron los alumnos de la escuela de Adultos Nº 51” sostuvo la referente del área de la Mujer de San José.