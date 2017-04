“Toda la provincia está mirando a Concordia por Educando en Movimiento” sostuvo Enrique Cresto

En el Centro de Convenciones se realizó la presentación formal del programa Educando en Movimiento, que por cuarto año consecutivo se lleva a cabo en la ciudad de Concordia. El programa es impulsado por el Instituto Becario, la Municipalidad de Concordia y Fundación Conased llegando en el 2017 a más de 1500 chicos en la ciudad.​ El intendente Enrique Cresto junto a la Directora del Instituto Becario Mayda Cresto, la concejal Julia Saenz y el diputado Joaquín Lamadrid, encabezaron el acto de puesta en marcha de la edición 2017.​

​En el acto se anunció que se está trabajando para que en breve la ciudad de Federación también cuente con sus Puntos de Educando en Movimiento. “Hace 5 años comenzamos con una prueba piloto en Paraná con 3 Puntos del programa. Hoy estamos en 13 departamentos y en más de 100 barrios de toda la provincia”​, puntualizó la Directora ​Ejecutiva del Instituto Becario de la provincia, Mayda Cresto.

​”Yo siento mucho orgullo porque este programa esté en tantos barrios de la provincia” y “por el trabajo que junto a Fundación Conased y la Municipalidad se está realizando en Concordia. Desde el primer momento, Enrique ​(Cresto) apostó a este programa, poniendo todas las herramientas del municipio para su crecimiento y hoy en toda la provincia están mirando a Concordia porque es un modelo a seguir, a implementar”, aseguró la funcionaria provincial.

“Año a año fuimos creciendo y cumpliendo los objetivos. Este año el objetivo es muy grande y se que vamos a llegar a esos 62 puntos del Educando en Concordia que el intendente Enrique Cresto se puso como objetivo, porque están las ganas, el estímulo y hay un gran equipo de trabajo”, resaltó la Directora del Instituto Becario. ​”Gracias a los funcionarios que apoyan esta iniciativa, y gracias a los profes que trabajan en cada barrio para lograr que haya más oportunidades para cada niño”, ​expresó.

“​Es un orgullo participar de la presentación de este programa”, ​sostuvo el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Armando Gay. “La educación es fundamental, porque permite transformar en realidad los sueños, por eso el gobernador Gustavo Bordet, la directora del Instituto Becario y el intendente Cresto ponen en marcha este programa de inclusión educativa”, aseguró Gay.

​Por su parte, el intendente Enrique Cresto recordó que la creación del Instituto Becario fue una propuesta presentada por su padre, Juan Carlos Cresto, cuando fue senador provincial; que se ha convertido desde su creación en un Instituto con programas de becas educativas modelo a nivel nacional. ​Y dijo que “la alegría que yo hoy tengo es que esta política educativa, el día que yo no esté en la intendencia, va a seguir, porque hoy es ya una política de Estado para los que menos tienen”.

“Si logramos acompañar a los chicos con educación y deporte, los ayudamos a que terminen la escuela, y tener un título secundario o universitario abre puertas. No estudiar no convierte a nadie en delincuente. Pero el no estudiar cierra puertas, la sociedad te cierra las puertas. Y entonces el camino del delito está más cerca. Por eso es importante. Es el futuro de cada uno de estos chicos y el futuro de toda la sociedad de Concordia”, enfatizó el presidente municipal. Por eso, agregó, “para esta gestión municipal es prioritario el tema educativo y acompañamos con nuestras herramientas la acción del gobierno provincial”.

​Del acto de relanzamiento de Educando en Movimiento en Concordia, en el que se realizó al entrega de los materiales escolares a los distintos puntos, participaron además la concejal Julia Saenz, integrante del equipo coordinador del Programa en el departamento, la Coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos de la Dirección Departamental de Escuelas Lorena Struck, el presidente de la Junta de Gobierno de Nueva Escocia Eduardo Irigoyen, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia Marcelo Benedeto, la Directora municipal de Educación​ Eugenia Sandri, entre otros funcionarios y presidentes de comisiones vecinales de la ciudad.