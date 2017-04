Qué es la trombofilia y por qué Florencia Peña pide una ley

Florencia Peña contó en la mesa de Mirtha Legrand una situación personal que está atravesando con su tercer embarazo: le detectaron trombofilia, que consiste en un desequilibrio en el mecanismo de coagulación, lo que puede favorecer la formación de trombos y constituye un riesgo en el embarazo, sobre todo por la posibilidad de sufrir abortos espontáneos.

El año pasado, el Congreso había sancionado la Ley de Trombofilia, pero fue vetada por el presidente Mauricio Macri. Ahora, la asociación Trombofilia y Embarazo, que había trabajado arduamente para impulsar la ley, está preparando un nuevo proyecto para que finalmente pueda ser aprobada. Según contó Peña en lo de Mirtha, el nuevo proyecto ya está en el Senado para su tratamiento.

“Me detectaron trombofilia, que no había tenido en los dos embarazos anteriores. No es una enfermedad. Entonces actualmente se detecta por la pérdida de embarazos. Cuando no tenés una obra social de jerarquía, o no tenés obra social, esperan a que pierdas tres embarazos (antes de ordenar los estudios específicos). Además, hay muchas mujeres que no pueden pagar el tratamiento, que es muy caro. Me inyecto todos los días heparina, que es el oxigeno para el bebé”, contó la actriz.

“Necesitamos la ley de Trombofilia, en mi caso, yo tengo una buena obra social y la posibilidad de pagar el tratamiento, pero muchas mujeres no tienen esa posibilidad, y es un tratamiento carísimo”, indicó.

En diciembre, el Presidente vetó la norma argumentando que “el estudio temprano, aun en edad pre fértil y fértil en mujeres asintomáticas, no sólo no se encuentra recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales, sino que está expresamente desaconsejado”. A su vez, recuerda que “la cobertura de los métodos de diagnóstico y tratamiento de la trombofilia en los casos debidamente justificados por el médico tratante, está asegurada por el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.