El vecinalismo colonense pregunta por la tala de arboles y por el incumplimiento de una ordenanza

El concejal del partido Vecinalista Nuevo Encuentro Por Colón, José Luis Walser, presentó un proyecto de pedido de informe solicitando al ejecutivo municipal información sobre la extracción de ejemplares de plátanos en el Bv. Gaillard. También requiere información sobre el cumplimiento de lo establecido en la ordenanza 84/2013 del arbolado público.

Este proyecto, de reciente ingreso para su tratamiento en la próxima sesión del HCD, pone énfasis en la ordenanza 84/2013 que declara de interés y utilidad pública la defensa, mejoramiento, ordenamiento, ampliación y recuperación de todos los componentes del arbolado público y de los espacios verdes que forman parte del patrimonio natural y cultural de la Municipalidad de la ciudad de Colón. También señala el proyecto, que el art. 35 de dicha ordenanza, pide que se convoque a la formación del Consejo Asesor del Arbolado Público, especificando claramente su conformación, el cual estará constituido por el Presidente del DEM, un concejal por cada uno de los bloques políticos que constituyen el Honorable Concejo Deliberante, el Secretario/a o Director/a de Ambiente, un representante del área Parques y Paseos, un representante de la Dirección Departamental de Escuelas, un representante del INTA, y un representante de cada una de las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en temas medioambientales.

Este proyecto resalta también que mediante la minuta de comunicación N° 18/2016, el Concejo Deliberante solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que convoque e integre el Concejo Asesor del Arbolado conforme al art. 45° de la ordenanza 84/2013.

El pedido de informe señala el inadecuado manejo que realiza la Municipalidad sobre el arbolado público, y sostiene que este mal manejo es un reclamo permanente de la comunidad y en especial de vecinos dedicados a la defensa y el cuidado del arbolado publico de nuestra ciudad, los cuales vienen manifestado enérgicamente su disconformidad con las reiteradas extracciones de árboles sin que se dé a conocer la justificación técnica que autoriza la extracción.

Finalizando, el proyecto de pedido de informe, solicita al Ejecutivo que presente la planificación de poda anual del Área de Parques y Paseos. Esta es una gran preocupación ya que en otras oportunidades el Departamento Ejecutivo ha manifestado la imposibilidad de realizar correctamente el manejo del arbolado público por falta de recursos y personal idóneo, extendiendo autorizaciones informales para que sea el vecino el que realice la poda.

También Walser solicita explicaciones por la poda de plátanos realizada con motivo de la obra de entubamiento de la cuenca de desagüe de Boulevard Gaillard ya que no queda claro porque fue necesario extraer los arboles en este trayecto si en la cuadra contigua se pudo realizar el entubado central de la cuenca sin necesidad de extraer los arboles de ambos laterales.

Consultado el edil vecinalista manifestó: “queremos hacer pública nuestra profunda preocupación por este hecho en particular y por el tratamiento en general que está recibiendo el arbolado público de la ciudad por parte del Ejecutivo, que hasta ahora solo se ha dedicado a incumplir lo establecido por la ordenanza que rige la protección de nuestro arbolado público. Nos preocupa que la protección de nuestra arboleda pública, que forma parte del patrimonio natural de todos los colonenses, no sea una política pública, y que se pretenda engañar a la comunidad manifestando con bombos y platillos que se va a crear una comisión de arbolado, cuando desde el 2013 rige una ordenanza que no solo declara de interés y utilidad pública, y la defensa, mejoramiento, ordenamiento, ampliación y recuperación de todos los componentes del arbolado público, sino que también ordena todo el tratamiento del arbolado, pide convocar al Consejo Asesor del Arbolado, crear un registro de árboles de interés local, generar un plan de poda anual y replantar todos los ejemplares que estén faltando.”

“Por un lado el Poder Ejecutivo arrasa con el arbolado público y después realiza una puesta en escena convocando a todos los vecinos para la conformación de una comisión de arbolado. Esta claro con este accionar, que al Poder Ejecutivo que no le importa la protección del patrimonio público, y que para justificarse recurre a estratagemas que quieren ser pantallas que distraigan a la ciudadanía. Insisto, desde el año 2013 existe una ordenanza que declara de interés la conservación del arbolado público, que pide convocar a un consejo asesor del arbolado, crea un listado de arboles de interés público, manda a replantar los ejemplares que estén en falta, y exige un plan de poda anual. El ejecutivo no solo no ha cumplido con ninguna de estas exigencias, sino que además hace varios años que no tiene una planificación de poda y en muchos casos autoriza informalmente a los vecinos para que sean ellos los que realicen la poda, deslindando una responsabilidad propia en los vecinos. “