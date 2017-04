Gianinna Maradona, a puro insulto contra Rocío Oliva

El clan Maradona parecía en calma hasta que este miércoles se publicó un audio que Gianinna le envió a Diego antes de que viaje a Dubai. En el mismo, insulta a su padre y, sobre todo, a Rocío Oliva.

“Vos fuiste en la televisión el que dijiste que yo no te dejo ver a Benjamín. Nunca prohibí que veas a Benjamín. Ayer te esperaba él. Decile a la con.. que tenés al lado, a esa pendeja de m…. Que no me la cruce porque la voy a desfigurar. Decíselo. La voy a cagar a trompadas. Aunque lo dejaste plantado al nene, Dalma está yendo con Benjamín para allá. Mierda”, manifiesta en el audio.