Gran gesto: Joven quedó descalzo para regalarle sus zapatillas a un indigente

Durante la fría madrugada del miércoles, un joven tuvo un gran gesto en Santiago del Estero: Le regaló las zapatillas a un indigente y se fue descalzo a su casa.

Mariano, lector del Nuevo Diario de Santiago del Estero, se contactó cerca de las 2 de la mañana con ese medio para narrar la historia ocurrida en la avenida Belgrano de esa ciudad.

“Quería contarles algo que nos pasó hace 5 minutos. Estábamos volviendo de la plaza Libertad de comprar helados con otros 3 amigos, cuando nos encontramos con esta persona, que con este frío no contaba con mucho abrigo, pies descalzos y sin hogar. Estaba sentado en una vereda, pasamos de largo y a los 10 metros mi amigo, Erwin Mayer decidió regresar y le obsequió su calzado. A Erwin no le importó el frío, regresó descalzo al departamento donde estábamos. Quizás esto no sea mucho para nosotros pero para él es y será mucho”, aseveró.