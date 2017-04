¿Intentaron secuestrar a una estudiante en Federación?

Una joven de 19 años contó que dos hombres intentaron secuestrarla, cuando volvía de la UADER. La tomaron del brazo y le dijeron frases intimidatorias. Logró zafarse y regresar a su departamento

Una joven de 19 años denunció que dos hombres intentaron secuestrarla cuando volvía de la Facultad. El hecho ocurrió aproximadamente a las 19.40 del viernes pasado, pero recién trascendió públicamente este jueves. Ocurrió en calle Sargento Gómez de Federación, ciudad donde la denunciante vive hace un año y medio.

Karen Lower estudia Profesorado de Tecnología en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). El viernes, cuando volvía a su casa, dos hombres la tomaron del brazo y empezaron a decirle cosas intimidatorias. La chica logró zafarse y correr hacia unos departamentos en alquiler.

“Los tipos venían detrás mío siguiéndome, pero yo me di cuenta cuando uno me tomó del brazo y me empezó a decir que no me iba a escapar, como que lo tenían previsto”, interpretó y añadió que “el otro decía que no me suelte. En ese momento me zafé y salí corriendo. Me fui a casa y después fue a la comisaría a hacer la denuncia”.

Precisó que no le robaron nada. Ella llevaba una mochila con las cosas de la Facultad, algo de dinero y un celular. “No me pareció un intento de robo, su hubiesen querido me hubieran robado la mochila”, dijo.

Sobre la zona señaló que faltaba iluminación en algunos tramos. “Nunca voy por ahí, no se que se me dio. Había partes que no tenían luz y no pude verle las caras, solo algunos los rasgos. Yo me metí en los departamentos y ellos corriendo y pasaron de largo”.

“Desde la Policía me dijeron que pasarán la denuncia a Fiscalía. No tiene conocimiento de otros casos similares pero realizó la denuncia para que la gente de Federación esté advertida de que están sucediendo estas cosas”, explicó finalmente.