Sergio Bergman: “En la condiciones que hoy está Veladero, no puede continuar”

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman se refirió a los reiterados derrames de la mina Veladero en San Juan, a los incendios ocurridos en el verano y a la inundación en Comodoro Rivadavia.

Consultado sobre el trabajo de la empresa Barrick Gold y los derrames en la provincia de San Juan, Bergman dijo: “Hay un estado provincial que tiene la jurisdicción de las actividades mineras, pedimos reguardar el ambiente en San Juan, ampliamos la denuncia y pedimos una medida cautelar para que no se retome la actividad minera”.

El titular de Ambiente remarcó: “En la condiciones que hoy está Veladero, no puede continuar, está suspendido bajo la decisión propia de San Juan. Nosotros estamos pidiendo un resguardo aún mayor” y añadió que, cada vez que hubo un evento, su cartera envió una comisión para inspeccionar.

“Lo que se terminó es la minería sin control. Por la reincidencia y la manifiesta negligencia de la empresa, tomamos la medida de amparo. Barrick así no puede continuar”, señaló el ministro.

Sobre los incendios y los recursos para combatirlos, Bergman afirmó: “Nunca serán suficientes todos los recursos pero es importante plantear que hay una nueva ley de Defensa Civil que permite a la jefatura de Gabinete activar las medidas de emergencia”.