Beyoncé celebra “Lemonade”

El 23 de abril del 2016 se lanzó Lemonade, el aclamado, último y exitoso álbum visual de Beyoncé.

Cumpliéndose un año de dicho lanzamiento, la cantante decidió celebrarlo de una manera muy especial: alentando a mujeres estudiantes a seguir sus sueños a través de una beca.

El programa se llama “Formation Scholar” y beneficiará a “jóvenes mujeres que no tienen miedo de ser creativas, de ser osadas, conscientes y seguras de sí misma”.

Son cuatro universidades las que participan en el programa: Berklee College of Music, Howard University, Parsons School of Design y el Spelman College.

Recordemos que “Lemonade” es considerado el disco más reivindicativo de Queen B, ya que denuncia al racismo y proclama la lucha y la actividad feministas.