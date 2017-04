Muere un hombre por un cáncer que le transmitió una solitaria en su intestino

“Las células cancerígenas de una tenia solitaria han sido transmitidas a un humano, cuyo intestino delgado había sido infectado por este parásito. Sin lugar a dudas es un caso sin precedentes y muy raro”. Así lo describe un estudio publicado esta semana en la revista New England Journal of Medicine (NEJM). Diagnosticaron lesiones extrañas impropias de un cáncer humano La víctimaes un colombiano de 41 años infectado además por el VIH. El hombre murió por un tumor en el pulmón y en los ganglios linfáticos poco después de ser diagnosticado en 2013. Tras el análisis de tejidos tumorosos, los investigadores diagnosticaron unas lesiones extrañas impropias de un cáncer humano. Las pruebas iniciales mostraban que no se trataban de células cancerosas humanas, pues tenían un tamaño diez veces más pequeño. Después de una serie de análisis, los científicos descubrieron que el ADN de las células aparecían en una tenia enana. El investigador del caso y uno de los autores del estudio, Atis Muehlenbachs, también patólogo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, aseguró que se sorprendió cuando descubrió que “una tenia solitaria que crecía dentro de una persona tuviera cáncer y pudiese contagiarlo a la persona”, afirmó. Temen que este caso no sea el único. La tenia afecta a más de 75 millones de personas en el mundo Uno de los temores de este patólogo es que el caso descubierto no sea realmente único sino que haya muchos más casos, principalmente en las personas infectadas por el virus del VIH, cuyo sistema inmunitario está debilitado. La tenia solitaria es el parásito más frecuente en los humanos. Es detectado en unas 75 millones de personas en el mundo, sobre todo en los países en desarrollo, y muy a menudo en niños. Además, no suele presentar síntomas.