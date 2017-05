Fin de semana largo mejor de lo esperado

El bajo nivel de reservas de alojamiento que se observaba previo al fin de semana largo, hacía prever que éste no sería uno de los mejores feriados turísticos. Sin embargo la llegada de visitantes fue mejor que lo que se preveía.

Una de las limitantes es que era el último fin de semana del mes cuando muchos trabajadores no cobraron sus haberes.

El buen tiempo hizo que muchos turistas se decidieran a último momento a viajar para disfrutar de unos días en Colón.

En las semanas previas al fin de semana largo, se incrementó la promoción en las redes sociales precisamente apoyando a que se decidieran los que todavía no habían definido su viaje.

El pico de ocupación se registró el día domingo. El promedio general del fin de semana fue del 59% de ocupación. Esta cifra promedia los índices de ocupación del 88% en hotelería, 57% en para hotelería y 32% en casas y departamentos.

La altura del río Uruguay no ofrecía sus mejores paisajes costeros pero los turistas buscaron otros espacios alternativas como el puerto y el Parque Quirós.