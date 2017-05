Continúa la búsqueda de una mujer en Mar del Plata

La policía y la justicia de Mar del Plata busca a Erica Romero (32), que se encuentra desaparecida desde el jueves pasado, mientras analiza cámaras de seguridad y su cuenta de Facebook, donde en las últimas horas apareció un mensaje que decía “gente, estoy muy bien. Me fui de viaje”, pero que luego de tres horas fue eliminado, explicaron sus familiares.

En su cuenta de la red social apareció anoche un mensaje en el que decía estar bien y que se había ido de viaje, pero a las pocas horas fue eliminado, por lo que la justicia analiza el IP de la computadora o de dispositivo de donde se escribió el mensaje, como así también tratar de rastrear su celular, indicaron voceros de las investigación.

También se analizan las cámaras de seguridad de la ciudad de Mar del Plata, como las de los comercios, bancos, empresas, supermercados y estaciones de servicio que posee cámaras y pudieran haber captado las imágenes de Romero, madre de dos hijos de 4 y 11 años.

Patricia, la madre de Erica, en la denuncia que radicó en la comisaría decimosegunda dijo que el jueves llego a su casa de la calle Moreno 6400, de la ciudad balnearia, que se encontró con que los chicos estaban solos, y relató que “llame a mi hija y no me contestó y luego el viernes me escribió un whatsapp preguntándome sobre cómo estaban sus hijos y nunca más supe de ella y su teléfono esta apagado”.