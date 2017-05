El senado provincial aprobó por unanimidad el proyecto del Senador Canali de restitución de los terrenos de la Escuela Agrotécnica

Se llevó a cabo una nueva sesión del 138° período legislativo del Senado de Entre Ríos. En la audiencia se votó el proyecto de comunicación presentado por el Senador de Colón Pablo Canali, el cual solicita inmediata rescisión del contrato de comodato celebrado entre el CGE y la Municipalidad de Colón, por el cual se otorgaron al Municipio tierras afectadas al funcionamiento de dicho establecimiento escolar. El proyecto también solicita la apertura de una instancia de dialogo ante la falta de consenso sobre la resolución tomada.

En su alegato, el Senador Canali, realizó una amplia fundamentación en el cual reseño antecedentes históricos y jurídicos de la cuestión, referidos a la propiedad del inmueble y al destino educativo del mismo.

A lo largo de su fundamentación, entre diversas consideraciones, el legislador manifestó “que deslinda de la cuestión al Gobernador y al Presidente del CGE. En cuanto a la propiedad en cuestión debo mencionar los siguientes puntos:

1- Ley 24.049 – transferencia a las provincias del Servicio Educativo administrativo por la Nación donde su artículo 5° dice que

2- Ley 8.741 – Aprueba el convenio por el cual se hace operativo lo dispuesto en la Ley 24.049

3- La Resolución 871 del CGE de fecha 21 de marzo de 2017 aprueba la escritura de regularización dominial de los inmuebles donde funciona la Escuela Agrotécnica “Capitán General Justo José de Urquiza”, escritura que se hace en el mes de mayo de 2016 en virtud de lo dispuesto por las leyes 24.049 y la 8.741

Continuando su alegato, Canali manifestó que “uno podría analizar la parte legal de la cuestión, si efectivamente se puede o no, destinar para otro fin un inmueble que fue transferido desde el Estado Nacional para ser utilizado para educación, pero en rigor a los hechos, yo pretendo centrarme en algo mucho más básico.

¡¡ Cómo podemos quitar a una escuela 1/3 de su propiedad sin el consentimiento de la Comunidad Educativa, y peor aún, sin haberlo comunicado y consensuado con ellos!! Eso tiene una sola respuesta. Partiendo de premisas falsas se llega a una conclusión equivocada. Claramente, el pedido de comodato surge del Intendente de Colón, quien informó al Gobernador que tenía todo acordado con las autoridades de la escuela porque esa propiedad no estaba siendo ocupada por la institución. De allí que el Gobernador accede al pedido solicitándole al Profesor Panozzo que realice el contrato.

Voy a dejar claramente de manifiesto algunas cuestiones

1- Los terrenos efectivamente son de la escuela

2- El terreno en cuestión es parte de la dinámica escolar diaria, situación que conocía perfectamente el Intendente Rebord. Para ello hay que remitirse a las notas intercambiadas en el año 2013 entre la Municipalidad, la Directora Departamental de Escuelas y el Rector de aquel momento, Profesor Norberto Sander. En aquella oportunidad el Rector le manifestó que indudablemente el Intendente no contaba con la información correcta dado que los terrenos estaban siendo ocupados por la escuela con practicas escolares en ganadería, forestación, forraje, etc. Y que contaba con mejoras recientes como todos los alambrados nuevos, manga y otras instalaciones para ganadería.

3- Sin entrar en la ponderación del lugar elegido para el emprendimiento municipal, y suponiendo que el mismo es apto, en la zona de la propiedad en cuestión existen inmuebles de titularidad privada que poseen similares condiciones de aptitud técnica para llevar adelante el proyecto en cuestión, mas de 200 has libres de uso. Pero, claro, hay que expropiarlas.

4- Que quienes nos oponemos a que la Provincia ceda los terrenos a la Municipalidad, para nada estamos en contraposición con la idea que Colón necesita para mejorar su sistema de tratamiento de efluentes, tal como lo ha querido plantear el Intendente de Colón.

5- No es mi intención traer al recinto del Senado un tema que en primera instancia parece local o doméstico, pero en realidad es un tema que incluye al servicio de educación administrado por la provincia, y que como representante político del Departamento Colón me siento obligado a plantear el tema con toda la vehemencia necesaria pues resulta un precedente peligroso si esto no se retrotrae a la situación original. Y en rigor de verdad estoy convencido que estoy parado del lado correcto, junto a la comunidad educativa, señalo el Senador.

6- Tal como lo menciona el proyecto proponemos que se derogue la resolución, se rescinda el contrato, y que de manera inmediata se abra una instancia de diálogo que permita arribar a una solución consensuada para que la comunidad de Colón pueda acceder a dicha obra en tiempo y forma.