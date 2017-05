¿Paro total en las estaciones de servicio?

Las estaciones de servicio de todo el país amenazaron con llevar a cabo un paro de actividades en los próximos días en reclamo por la falta de rentabilidad del sector. Fundamentalmente, le exigen a las petroleras modificar el margen de comisión que tienen por la venta del combustible.

Entre Ríos no está ausente de esta situación y se suman al reclamo a través de la Cámara de Estaciones de Servicios. Alejandro Di Palma, integrante de la entidad, habló y ratificó: “Es en reclamo de la rentabilidad negativa que están teniendo las estaciones de servicio en general”.

Consultado por las causas, el empresario apuntó al “aumento de todos los costos”, lo cual hace que “el negocio no sea rentable”. En esta línea, señaló que impactó en el sector el incremento de los impuestos y las tarifas. Además, agregó el del personal, aunque aclaró: “A ese no nos oponemos porque entendemos que la salida de toda esta lógica recesiva es a partir de los sueldos de la gente”.

De todos modos, Di Palma entiende que la pérdida de ganancia es producto de “un combo” de variables. “Uno es la baja de las ventas, por la recesión. Además, por la rentabilidad; la bonificación que dan las petroleras por el litro de combustible ha bajado estrepitosamente”, explicó.

En este contexto, la intenciones de las estaciones de servicios es haber visible un reclamo que viene de hace varios meses. “Hace rato que las petroleras están pidiendo no mediatizar el tema y están pateando la pelota afuera, pretendiendo dilatar el tema”, advirtió Di Palma.

Por otra parte, ante esta situación, el empresario reconoció que en algunos pueblos hay estacioneros que apenas subsisten y otros que ya están cerrando. “Una pyme empieza a reducir costos a partir de la suspensión del personal, del cese del pago de impuestos. Pero llega un momento en que uno se fundió porque hizo las mil y una y no cerraron los números”.