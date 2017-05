Amor multiplicado: Familia entrerriana adoptó cuatro hermanitos

Alberto y Patricia son una pareja que se conoce desde hace varios años. “Beto” es policía retirado, “Pato” es cocinera en una escuela. Durante un tiempo, buscaron completar el ciclo del amor de familia a través de un hijo, pero al no conseguir resultados positivos, recurrieron a la fertilización asistida. Así, ella quedó embarazada de mellizos y tristemente los perdió. Debido a esto, las posibilidades de intentarlo nuevamente, se volvió peligrosa. Fue entonces que su deseo de brindar amor, los llevó a buscar incansablemente adoptar a un niño. Luego de completar el formulario correspondiente y una larga espera de dos años y medio, las cosas empezaron a moverse, pero el resultado fue mucho más abundante del esperado.

Alberto y Patricia lograron su ansiado deseo de ser papás. La vida los recompensó con cuatro hermosos chicos: Una nena de 12 y tres nenes de 10, 9 y 4. Ellos aseguran que no es nada fácil, que “los tiempos de la justicia no son los mismos que uno quisiera”. Y así fue como se concretó esta adopción, después de casi cuatro años.

Él narró que el mismo día que el médico les dijo que a raíz de la pérdida del embarazo por fertilización asistida, intentarlo nuevamente sería difícil, se inscribieron al registro de adopción. Ahí pasaron muchos años de espera -dos y medio- sin tener noticias, ya que hay muchas parejas anotadas.

“Nuestro perfil era adoptar un chico de 0 a 5 años, hasta tres hermanitos y con alguna patología tratable, porque sabíamos que había varios hermanos en el programa. Después del primer del taller, en octubre del 2015, ampliamos el límite de edad porque vimos que había muchísimos niños entre la edad de los 5 y los 16 y grupos de hasta 6 hermanos. Entonces pusimos hasta 7 años”, contó ella.

El 1º de agosto de 2016 llega la entrevista domiciliaria, ya que habían salido aptos en todas las otras pruebas. La trabajadora social les comentó que iba a verlos a nosotros y a otra familia, cerca de su domicilio. “Cuando empieza el cuestionario, cuenta que la primer pregunta fue ‘Pato, ¿con cuántos niños te ves vos en esta casa?’ y le dije ‘3’, porque yo había soñado una cucheta y una cama de una plaza, sin saber qué eran [varón o mujer]. Entonces ella lo mira a mi marido y le dice ‘y vos, Beto, ¿con cuántos?’, a lo que él responde ‘yo voy a ser el papá de los hijos, de la cantidad que ella tenga'” comentó Patricia entre risas.

“La profesional nos dice que tienen dos chicos y a unas cuadras de acá van a ver a otra familia porque tenían que ubicar a dos hermanitos más, y uno de ellos quedaría fuera de Villaguay. Entonces yo lo dije ‘no, vienen los cuatro o seguimos esperando'”, remató Pato.