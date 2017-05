851 especies: el cordobés que conoce mejor que nadie a las aves argentinas

No recuerda el día exacto. Si fueron los pingüinos de Península de Valdés, un tucán de Puerto Iguazú, un yabirú de los Esteros del Iberá o un grupo de cóndores que se alimentaban de ovejas muertas al costado de una ruta cerca de Esquel. Julián Quillén no sabe qué día ni con qué especie pasó al canadiense que en solo un mes del verano del año pasado logró ver en la Argentina 650 especies de aves. De lo que sí está seguro es que la arremetida triunfal fue en noviembre y mientras guiaba a un grupo de fotógrafos chinos que habían venido al país con la idea de recorrer el Litoral y la Patagonia para lograr una “gran” foto de un ave por día.

A los chinos los hizo conocer Costanera Sur, los Esteros del Iberá, Puerto Iguazú, Cataratas, Puerto Madryn, Península de Valdés, Punta Tombo, Ushuaia y El Calafate. Todo eso en 15 días. En esas dos semanas vertiginosas y mientras hacía su trabajo, Quillén vio 400 tipos de aves. Tomó nota, les sacó fotos o las grabó mientras cantaban. Cuando cargó sus registros en la plataforma eBird, recién ahí, supo que era muy probable que ocurriese lo que finalmente pasó: este cordobés, que tiene 33 años y vive en El Bolsón, se convirtió en la persona que más aves vio en todo el país a lo largo del año pasado. En total fueron 770 especies, casi el 80 % de todas las que viven o pasan alguna temporada en el país.

Quillén no ganó ningún premio. Ni binoculares último modelo, ni un teleobjetivo para su cámara de fotos. Tampoco un gorro con visera, una cantimplora o un anotador. Ni siquiera la guía de aves de toda la Argentina escrita por Tito Narosky, algo así como la biblia de los aficionados a la observación de aves. “El premio es haber podido ver todas esas especies y estar donde viven. Verlas libres”, jura Quillén, que desde los 17 años guía turistas extranjeros que vienen al país con el objetivo de ver aves y que según el Ministerio de Turismo de la Nación son 36 mil.