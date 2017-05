Gualeguaychú volvió a marchar contra Botnia

Desde hace 13 años, Gualeguaychú marcha sobre el Puente General San Martín, como símbolo de una lucha que continúa en pie. Con buena concurrencia de gente, la Asamblea leyó la tradicional proclama:

“Hoy venimos al Puente Gral. San Martín convertido ya en tribuna de nuestras protestas contra todo tipo de contaminación y particularmente contra las empresas de las corporaciones saqueadoras, cuya máxima representación en nuestro suelo es Botnia UPM y que desde aquí pretenden extender sus dominios celulósicos sin preocuparse de las graves consecuencias que sufrimos los ciudadanos.

Otra vez expresamos la protesta que alimentamos permanentemente aquí en Gualeguaychú y que se nutre de la unión entre todos los pueblos de esta región, y particularmente de los de la Cuenca del río Uruguay, quienes al unísono expresamos la defensa del ambiente con nuestro grito: Sí a la vida y no al saqueo y la contaminación.

Han sucedido en estos últimos años hechos gravísimos, hemos pasado de ser “causa Nacional” a firmar pactos de conveniencia entre los gobiernos de Argentina y Uruguay, sin respetar el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Soplan fuertes vientos en nuestro gobierno para liberar la venta de rollizos de madera sin valor agregado (derogando la Ley de la madera)­, que benefician a las empresas denunciadas por nuestro país, como ilegales y contaminantes.

Por su parte el gobierno Uruguayo se desvive por atraer capitales para estas industrias, siendo el cómplice necesario y permanente para llevar a cabo estos emprendimiento letales, siendo la tercera pastera sobre el Río Negro, una muestra de ello, al verter sus aguas al Río Uruguay, frente a Costa Uruguay Sur.

El pueblo Argentino y Uruguayo vuelven a abrazarse otra vez sobre este puente, como lo han hecho en estos últimos trece años en defensa de nuestro Río compartido.

Como siempre nuestra asamblea junto a las asambleas ciudadanas de nuestro país, el Uruguay, Paraguay y Brasil, que hoy nos visitan clamamos por vivir en un ambiente sano rescatando el derecho a la vida.

Defendemos “nuestra casa común”, participando de movimientos contra la contaminación en todos sus géneros, (Fracking, escuelas fumigadas, minería a cielo abierto, centrales termonucleares, agrotóxicos, efluentes industriales y cloacales sin tratar o mal tratados, etc. etc. etc.

Hoy es un orgullo para la comunidad de Gualeguaychú, compartir nuestro espacio con la unión de asambleas ciudadanas, poniendo en común nuestras luchas ambientales y sociales ante la realidad que vivimos.

Nos solidarizamos con todos aquellos luchadores ambientales que han sido brutalmente reprimidos a lo largo y ancho del país.

Repudiamos estas acciones inhumanas para acallar el reclamo popular.

Desde este emblemático lugar recordamos a nuestra querida Delia Villalba, luchadora Uruguaya, que nos acompañó siempre en nuestro batallar por un futuro mejor.

Sigamos todos juntos sin claudicar.

La perseverancia un día dará sus frutos a través de las generaciones venideras, ¡estos jóvenes y niños ¡ que nos acompañan se merecen un futuro mejor.

Señores Gobernantes sepan que al elegirlos les confiamos la custodia de nuestra naturaleza y la historia juzgará sus actos !!

Gracias a todos por estar, por sumarse y participar en esta lucha por el bien común”.