Sergio Dalma: “Cuando estoy de gira soy feliz”

El músico español Sergio Dalma se presentó el 6 de mayo en el Gran Rex con “Se Empieza Nuevamente”, para presentar en vivo sus grandes éxitos y las canciones de “Dalma”.

“En ese disco queríamos buscar un nuevo sonido, quizás no tan italiano, un poquito más anglo, buscar también nuevos recursos, de la voz , decir “Sergio Dalma no es solo ese cantante que canta con la voz rota”. Creo que lo conseguimos, estoy satisfecho porque las respuestas las notas en los conciertos”.

El cantante nos contó la emoción que sentía por reencontrarse con el público argentino, porque hacía 15 años que no se presentaba en vivo:

“Me he quitado esa pena, para mí era muy importante volver. No había tenido la posibilidad de hacer un show, de mostrar cómo era en vivo y pensé que nunca iba a poder pasar. Cambié de compañía discográfica y afortunadamente dijeron el primer país que hay que visitar es Argentina. Yo me emocioné mucho”.

Sergio Dalma continua de gira por nuestro país y sigue trabajando en su nuevo material discográfico “Vía Dalma 3” esto nos adelantaba de ese álbum:

“Hay alguna canción que la gente la va a reconocer, hay dos que aquí fueron mucho éxito. Lo que más me ha gustado es que suena muy muy Dalma”.

En el 2019, Sergio Dalma cumple 30 años de carrera y ya está preparando cosas para un gran show con el que celebrará.