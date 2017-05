6 mitos sobre la caída del cabello

* La alimentación no tiene relación con la salud de pelo. No es así: Si el cabello no crece, la alimentación puede ayudar a su recuperación. Es muy importante la incorporación de vitaminas principalmente B12, ácidos esenciales, hierro y calcio, que se obtienen a través de pescado, huevo, pollo, acelga, espinaca, zanahoria, brócoli, almendras, nueces, lentejas, arroz y avena. También existen suplementos ricos en estos nutrientes que previenen y frenan la caída.

* Es malo lavarse el pelo todos los días. No necesariamente: Es uno de los falsos mitos más populares sobre la caída del pelo. Lavarlo diariamente es bueno siempre que el cabello lo requiera y si se utilizan productos adecuados, como champús neutros.

* “Si me corto el pelo dejará de caerse”. Es mentira: Cortar el pelo para fortalecerlo no afecta en su caída ya que este problema depende del folículo piloso y no del estado de la cabellera.

* El consumo de ciertos medicamentos no influye en la caída del cabello. Es falso: Está comprobado científicamente que ciertos tratamientos médicos como la quimioterapia, y también un gran número de medicamentos pueden afectar el crecimiento del pelo. Es el caso de los anticoagulantes, los antidepresivos y los anticonceptivos.

* Teñirse el pelo contribuye con su pérdida. En parte sí: Las tinturas tienen componentes, como el amoniaco, que dañan el cabello pero no afectan al cuero cabelludo. Por eso, la utilización de los tintes no produce la caída del pelo en forma directa, pero sí daña la calidad del mismo.

* Es normal que se caiga el pelo en el embarazo. Falso: Durante los meses de gestación, el cabello tiende a permanecer en etapa de descanso, por eso no se cae mucho. Pero luego de dar a luz, se empieza a caer más que durante el embarazo y da la impresión de que tiene menos volumen. Esta caída dura hasta que se normaliza el organismo, unos seis meses después del parto.