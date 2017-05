La hepatitis C puede curarse con nuevos antivirales

Se estima que entre el 1 y el 1,5% de la población argentina podría estar infectada con el virus de la Hepatitis C, lo que representa una cifra superior a los 400 mil infectados. Esta hepatitis deriva a veces en cáncer, cirrosis y otras complicaciones serias de salud y al contrario de las hepatitis A y B, para esta no hay vacuna.

Sin embargo, desde hace poco tiempo se usa un tratamiento que baja de 48 semanas a 24 el tiempo de medicación y tiene muy pocos efectos adversos, además de que hasta ahora se verifica un nivel de respuesta equivalente a curación en un 95% de los casos. Esto es posible con la utilización de los denominados ‘antivirales de acción directa’.

El Comité de Expertos en Hepatitis Virales de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH), presentó una actualización de las guías de práctica médica denominadas “Recomendaciones para el Tratamiento de la Hepatitis Crónica por Virus C: Esquemas libres de Interferón: Indicaciones de Tratamiento 2017”.

La importancia de usar los llamados antivirales de acción directa, o esquemas libres de interferón, radica en que las combinaciones terapéuticas anteriores tenían múltiples efectos adversos.