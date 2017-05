Miles de españoles coparon el centro de Madrid para pedir que prohíban las corridas de toros

Coincidiendo con la Feria de San Isidro en Madrid, célebre por sus corridas de toros, miles de españoles se manifestaron hoy en el centro de esa ciudad para reclamar la “abolición de la tauromaquia” en España. Los organizadores de la marcha agregaron que esa fiesta significa “la tortura y muerte, como mínimo, de 204 animales”.

“Debemos gritar bien alto que no queremos que se siga tolerando y subvencionando la tortura de estos animales”, explicó el texto del colectivo “Tauromaquia es Violencia”, que convocó la protesta. “Soy española pero no me gustan las corridas de toros porque pienso que para divertirse no hace falta hacer daño a un animal. Un país mide su grado de ética y de moral y de civilización por el respeto que tiene a los animales y por cómo los trata”, explicó a la agencia de noticias AFP una de las manifestantes, Sandra Barrena, de 48 años, abogada, que acudió a la convocatoria desde el País Vasco.

Los manifestantes marcharon por el centro de Madrid con un grito como estandarte: “La tortura no es cultura”.