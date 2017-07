“El enemigo que tenemos es Cambiemos, el PRO, Macri y Frigerio”

La precandidata a diputada nacional en la lista que impulsa el gobernador Gustavo Bordet, Mayda Cresto, señaló como oponentes a las políticas nacionales. En el mismo sentido se había pronunciado su compañero de lista, Juan José Bahillo.

La precandidata a Diputada Nacional, representante del frente “Somos Entre Ríos”, Mayda Cresto reveló que fue tenida en cuenta por Bordet para la integración de la lista “por la gestión de estos siete años al frente del Instituto Becario, que ha sido muy buena”. También señaló que “Cresto es un apellido muy reconocido a nivel provincial y en la ciudad de Concordia”.

En diálogo con el programa radial La Tribu (radio Del Sur), la precandidata se refirió a la decisión de Bordet de impulsar una nómina en particular. “El gobernador tiene todo el derecho de armar una lista conformada por candidatos que, cuando estén en el Congreso, trabajen en equipo, defiendan los intereses de la provincia y colaboren con el afianzamiento de las políticas y cuestiones que se han logrado en estos 17 meses de gestión y también que ayuden a proyectar lo que queda de tiempo”.

Luego, aludió a la conformación de 10 listas en el marco del Frente Justicialista Somos Entre Ríos y a expresó: “Bordet ha garantizado que otras nueve listas se presenten. Inclusive no se ha puesto ningún tipo de trabas y se ayudó a algunas que tuvieron problemas técnicos al momento de la presentación y se les dio un plazo de 48 horas para que los solucionaran”.

“Como peronistas, tenemos que estar muy orgullosos porque vamos a tener un proceso electoral garantizado con todas las condiciones como debe ser. Esto antes no pasaba”, comparó la precandidata. “Tenemos que aprovecharlo como militantes y como peronistas para fortalecer al peronismo, para hacerlo crecer, para renovarlo y salir a buscar al compañero que está enojado o al vecino que está disconforme”, agregó.

Consultada respecto de los dichos del ex senador nacional Augusto Alasino, precandidato de otra de las listas que competirán en agosto, quien planteó que “a la lista de Bordet la armaron entre Urribarri y Busti”, Cresto respondió: “A eso habría que preguntárselo a Bordet. Esa una respuesta que tiene que dar el gobernador. Yo no estuve en las negociaciones”.

Luego, expresó: “Bordet es una persona que no necesita consensuar con otros, ya que tiene la autoridad para proponer y conformar una lista como conductor del peronismo y como gobernador. Lo que sí entiendo es que en este momento necesitamos estar todos juntos porque el peronismo tiene que estar unido y cualquier militante es valioso para hacer frente al enemigo que tenemos en este momento, que es el PRO, que es Macri, Frigerio y estas políticas nacionales que estamos sufriendo los ciudadanos en el bolsillo”, definió Cresto.

Más adelante, la precandidata dijo sentirse “orgullosa” por haber sido convocada y agregó: “Me siento capaz. Soy una persona muy responsable y muy trabajadora. Eso ya es mi forma de ser y lo he demostrado en esta oportunidad que tuve de llevar adelante una responsabilidad”.

La funcionaria recordó luego: “A la primera oportunidad me la dio Urribarri cuando me convocó para ser directora del Becario, organismo en el que trabajo hace 22 años y que dirijo hace 7. Entonces demostré mi capacidad abocada al trabajo con responsabilidad”.

Acerca de su precandidatura, Cresto señaló: “Pienso que tener la posibilidad de estar en el Congreso de la Nación es muy bueno para ayudar a todos los entrerrianos, para defender los intereses de la provincia, los de mi Concordia, los de Paraná, que es la ciudad donde vivo desde hace 22 años y de cada rincón de la provincia”.

“Acá no tenemos que nacionalizar la elección. Nosotros no estamos votando o decidiendo por Cristina, por Randazzo o por Massa. Acá estamos hablando de una elección provincial, de poder tener diputados en el Congreso que defiendan nuestras políticas. Uno ve que lo que se consume en la casa es la televisión nacional y nos pretenden meter eso en la cabeza y no es así. Acá lo que vale es tener bien en claro cuál es el objetivo y es salir a defender los proyectos que hoy están en el Congreso e ir por nuevos proyectos que acompañen las políticas del gobernador”, sostuvo Cresto.

Luego, definió: “Esas nuevas políticas son todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, la dignidad de la persona, con el trabajo digno, con la educación, algo tan importante y que nosotros desde el Instituto Becario venimos trabajando permanentemente, acompañando a los jóvenes que son el futuro de la provincia, buscando la manera de generar nuevas herramientas para que no solamente no haya un solo joven que no acceda al estudio, al título que el día de mañana le dé la posibilidad de conseguir un buen trabajo, sino principalmente sentirse digno como ser humano, que sea una persona feliz, que pueda ayudar a su familia y tenga desarrollo y crecimiento personal”.

“También todo lo que tenga que ver con el sector productivo, los pequeños y medianos comerciantes y, en general, todo lo que se necesite para que la provincia crezca y siga en este camino que ha emprendido el gobernador”, apuntó luego.

La precandidata expresó: “Quiero decirle a la comunidad que es importante que se interiorice de todo este proceso porque estamos decidiendo futuros representantes de la provincia en el Congreso de la Nación. Es muy importante que se apoye a la Lista Nº2, que es la lista que el gobernador necesita para poder seguir defendiendo los intereses de la provincia, para poder seguir afianzando los logros obtenidos hasta ahora y, principalmente, para frenar toda esta ola de despidos, de falta de trabajo, de quita de derechos que venimos sufriendo desde que comenzó esta gestión a nivel nacional”.

“Quizás el vecino no lo nota, pero el gobernador y todo su equipo vienen trabajando fuertemente para revertir esto en la provincia y que no sean un golpe tan duro para el ciudadano todas estas políticas que se están desmantelando a nivel nacional, tanto en lo social como en lo educativo y en lo sanitario. Entre Ríos se viene haciendo cargo permanentemente y está pasando en todos los ámbitos. A mí me pasa en el Becario con el transporte escolar rural, donde la Nación no mandó el dinero que correspondía y estamos viendo la manera de que eso no repercuta en los niños y en los jóvenes que lo utilizan día a día”, reveló luego.

Por último, expuso: “Esto se está dando en los hospitales con los insumos, en los programas que se están cortando. Nos está pasando con las becas Progresar, que las están cortando. Son 21.000 entrerrianos que la cobraban y a todo eso lo absorberá el Becario, van a pedir aquí. El gobernador está trabajando con todos sus funcionarios para que el entrerriano no sienta tan fuertemente toda esta política de recorte y por eso tenemos que ser conscientes, interiorizarnos, ir a votar como corresponde el 13 y también el 22 de octubre porque estamos definiendo cuestiones muy importantes a nivel provincial”, completó.