4 alimentos prohibidos antes de acostarse

¿Cuántas veces le ha ocurrido que cena comida muy pesada y luego no puede conciliar el sueño? No solo las cenas pesadas pueden dificultar el sueño, también existen algunos alimentos súper saludables (y otros no tanto) que pueden provocar malestar y molestias si se los consume antes de ir a dormir.

Apio

Este vegetal es altamente recomendable para las personas que desean adelgazar por su alto contenido de líquido, pero esto puede ser contraproducente a la hora de dormir ya que puede darle ganas de ir al baño varias veces durante la noche, interrumpiendo el sueño.

Queso

¿A quién no le gusta comerse una picada llena de fiambres y quesos? Sin embargo, el alto contenido de grasa animal y las calorías pueden provocar molestias en las personas con problemas de colesterol, especialmente si se consume en la noche. También puede provocarle reflujo.

Hongos

Los hongos son buenos ingredientes para una ensalada y un excelente acompañante para cualquier tipo de carne por su exquisito sabor y por ser bajos en calorías. El problema es que si los come de noche le costará digerirlos por su contenido de quitina y fibra dietética.

Ajo

El ajo posee numerosas propiedades medicinales y es un excelente aliado para la salud, especialmente para el corazón, a pesar de su olor fuerte. Sin embargo, consumirlo pocas horas antes de dormir no es lo ideal, ya que puede provocar acidez estomacal y trastornar el estómago.