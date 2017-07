Urribarri a Monfort: “se la agarran conmigo porque no han hecho nada”

El ex gobernador reaccionó a las duras críticas del diputado nacional. Le pidió que compare lo que se hizo en su gobierno con lo que se hace ahora, con fondos nacionales. Habló de sus causas en la Justicia.

“Vea diputado Monfort, yo entiendo que ustedes no tengan ninguna propuesta que hacer a la provincia, que sus mitines se hagan en una camioneta, que deban ir colgados de la suerte de (Mauricio) Macri, que tengan intendentes probadamente amigos del narco y se callen la boca, lo que no entiendo es porque a casi ya cerca de dos años de haber dejado mi mandato aún se siguen focalizando en mí”, empezó.

Criticado porque quiso ser presidente

La frase corresponde Sergio Urribarri. El ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados reaccionó de este modo a las duras críticas del diputado nacional por Cambiemos, Marcelo Monfort.

“Me critican con dureza porque quise ser Presidente, como si eso fuera un delito”, sospechó y añadió que “me enrostran la investigación preliminar que la Justicia está haciendo sobre algunos asuntos que me atañen como si eso fuera ya una sentencia de culpabilidad, procesos con los cuales he colaborado ampliamente cada vez que he sido requerido e incluso presentándome espontáneamente en igual actitud que la de todos mis funcionarios”, sostuvo en una respuesta enviada a Página Política.

Para Urribarri, “mienten a sabiendas cuando me endilgan una situación financiera estructural -ligada a una situación política nacional que en modo alguno controlaba-, que recibí y que mejoré no aumentando sino reduciendo la deuda de la provincia en relación a su presupuesto casi a la mitad”.

“Miente Monfort”

Afirmó que “miente el diputado Monfort y varios de sus colegas porque no pueden con sus mentiras borrar una realidad que fue evidente y que resurgirá inexorablemente con el tiempo y que es que mi gobierno fue el más realizador de la historia de esta provincia”, calificó.

Recordó que “inauguramos 154 escuelas nuevas, hicimos 2.700 kilómetros de rutas nuevas y repavimentadas, avanzamos la construcción de la autovía Paraná-Concordia, accesos, asfaltado de calles, apoyo al desarrollo del turismo y al deporte, saneamiento, el Centro de Medicina Nuclear más importante del país, una estación transformadora de energía que nos dará 20 años de autonomía, 2800 km de fibra óptica”, enumeró.

Los números del “más realizador”

En la respuesta al ex intendente de Villa Elisa, el actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos adjuntó una serie de datos referidos a la evolución de algunos indicadores entre el año 2008 y 2013 en la Región Centro.

Crecimiento del Producto Bruto Geográfico:

Córdoba 32,2 %

Santa Fe. 26,3 %

Entre RIos. 51,1 %

Evolución de las exportaciones Industriales:

Córdoba decreció. -16,21 %

Santa Fe decreció. -30,48 %

Entre Ríos creció. +90,54 %

Patentamiento de vehículos:

Córdoba. 24,54%

Santa Fe. 11,9 %

Entre Ríos. 43,4 %

Aumentó inversión en Ciencia y Tecnología:

Córdoba. 127,8 %

Santa Fe. 322,3 %

Entre Ríos. 555,4 %

Crecimiento de la clase media:

Córdoba. 27, 6 %

Santa Fe. 39, 7 %

Entre Ríos. 48,8 %

“Todas estas obras y programas beneficiaron durante ocho años a todos los entrerrianos sin distinción de banderías políticas. Entonces, yo simplemente lo reto a una cosa a Monfort: a comparar lo que se hizo con lo que se hace en relación a obras y programas nacionales en Entre Ríos y después hablamos. Lo demás es cháchara”, enfatizó Urribarri.

Sin obras nuevas

Dice el ex precandidato a presidente en 2015 que “hoy, a 20 meses de mi retiro del gobierno, lamentablemente y todo gracias a las políticas y a la paupérrima gestión del gobierno nacional en relación a la provincia, las obras nacionales nuevas en Entre Ríos no existen o se cuentan con cuentagotas sin perjuicio del deterioro del consumo y del bienestar por las políticas económicas que ignoran las necesidades y padecimientos de la gente”.

“Entiendo que se la agarren conmigo porque están en campaña y no tengan argumentos, pero podrían probar con preguntarle a la gente por sus necesidades y verán que, aunque no les importe, hay otros temas más relevantes de los que ocuparse”, consideró.

Le sugirió, entonces, a Monfort que “en algún ratito libre que tenga en Buenos Aires, a ver si puede conseguir colar en el Presupuesto Nacional aunque sea alguna obrita para la provincia ya que eso genera trabajo y ánimo en la gente”.

“Se la agarran conmigo para no reconocer que no han hecho nada sustancial por la provincia”, finalizó.