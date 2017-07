Alasino, cuestionado en duros términos por decir “estupideces”

Alasino, “quinta columna”

Recordó, además, que “mientras las movilizaciones eran reprimidas, él se juntaba a comer asaditos en la quinta de Sergio Montiel, y lo peor es que se jactaba de eso”, manifestó en referencia a las recientes declaraciones del precandidato a diputado.

“Luego de su patético paso al frente del PJ como apoyo extra partidario de Montiel, años después reapareció Alasino, pero siempre en contra del PJ, con elecciones paupérrimas, sólo con el objetivo de esmerilar a los candidatos del partido, haciendo siempre las veces de quinta columna de la oposición al PJ”, agregó el ex vicegobernador.

“Cuando en esta elección se volvió a presentar dentro del PJ, lo celebré públicamente”, dijo el también presidente del club Atlético Paraná. “Claro que, a la luz de las estupideces que está diciendo, estoy más propenso a creer que su candidatura tiene el mismo concepto de siempre, o sea presentarse casi testimonialmente (dicho por él mismo) y desgastar a los candidatos del peronismo de cara a las elecciones de octubre”, interpretó.

Opinó que, “si no cree ni en su lista de candidatos, por lo menos que sea respetuoso porque nadie dentro del justicialismo lo está cuestionando, es más, nadie se acuerda de él en ninguna de las listas que se presentaron”, apuntó.

En defensa de Urribarri

“Sergio Urribarri no es candidato, como a muchos nos hubiera gustado y es mejor que Alasino se dedique a confrontar con la Alianza Cambiemos y las políticas que el gobierno de Macri está llevando adelante en contra del pueblo argentino”, le indicó como si desconociera que de cara a las PASO, “Choclo” dirimirá candidaturas con los postulantes del PJ y no los de otra fuerza política.

Le dijo que “no tiene que buscar dividir las expresiones del peronismo que (Gustavo) Bordet logró unir con mucha habilidad política. Parece más funcional a la estrategia de Frigerio que a las necesidades del peronismo”.

“Estupideces”, “vergüenza” y el “aperitivo”

Insistió que “las estupideces que dice parecen no tanto un intento de llamar la atención ante la indiferencia que el militante peronista tiene por él, sino más bien que parecen tener el objetivo deliberado de sacar titulares de prensa disparando hacia dentro del peronismo, buscando dañar a nuestro movimiento”, dijo a través de una misiva.

Para el dirigente de Paraná, a esta altura de su vida el ex senador nacional “debería tener algo de vergüenza y al menos dejar de mentirles a los militantes, porque ni él cree en sí mismo, ni en quienes integran su lista. En los reportajes que le he escuchado arranca aclarando que “pierde mal” y después se dedica a contar anécdotas, obvio que todas historias incomprobables, como si estuviera tomando un aperitivo un domingo a la mañana en algún bar céntrico”, disparó.

“En ese contexto también se puede entender esa expresión un poco ambiciosa de ´venir a salvar al peronismo´, que genera una sensación entre cómica y de vergüenza ajena”, apuntó el Secretario General del PJ.

“Pero como ya no causan sorpresa las apariciones mediáticas que hace, ha lanzado esta versión de ´adulto mayor buchón´, en donde comenta supuestas intimidades de la política a todos los entrerrianos. En buena hora que nos estemos enterando en que andaba unos meses atrás. Lo bueno sería que milite y sume al conjunto del peronismo. Las estupideces que dice Alasino son funcionales a Varisco, Frigerio y Cambiemos. Ya no engaña a nadie”, concluyó el ex vicegobernador.